Chủ nhân những bản cover hàng triệu lượt xem "gây bão" mạng xã hội

9X Yến Khoa gây chú ý với loạt bản cover bolero và dân ca trữ tình đạt hàng triệu lượt xem qua các nền tảng số, từng bước xây dựng dấu ấn bằng giọng hát giàu cảm xúc thay vì những chiến dịch truyền thông rầm rộ.

Những năm gần đây, cover ca khúc tiếp tục là xu hướng nổi bật trên các nền tảng số, giúp nhiều giọng ca trẻ tiếp cận khán giả mà không cần bắt đầu bằng sản phẩm âm nhạc riêng. Bên cạnh các bản phối theo phong cách pop hay ballad, dòng nhạc bolero và dân ca trữ tình cũng ghi nhận sức hút nhất định với hàng triệu lượt xem.

Trong số những gương mặt tạo được dấu ấn từ xu hướng này có Yến Khoa, người sở hữu nhiều bản cover thu hút đông đảo người nghe trên không gian mạng. Các ca khúc như Lại nhớ người yêu, Ước mộng đôi ta, Tuổi học trò hay Lưu bút ngày xanh lần lượt ghi nhận hàng triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích bolero, những sản phẩm của Yến Khoa còn tiếp cận nhóm người nghe trẻ - đối tượng vốn ít gắn với dòng nhạc trữ tình. Sinh năm 1999, Yến Khoa cho biết cô đến với bolero từ những trải nghiệm rất đời thường. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã quen thuộc với những giai điệu trữ tình được nghe trong gia đình.

Theo thời gian, sự yêu thích dần trở thành lựa chọn nghiêm túc trên con đường hoạt động nghệ thuật. Thay vì sớm đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc quy mô lớn, nữ ca sĩ lựa chọn bắt đầu bằng các bản cover. Với cô, đây là cách để rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc, khả năng xử lý ca khúc cũng như từng bước xây dựng phong cách riêng. Theo Yến Khoa, mỗi bản cover đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Yến Khoa, chủ nhân loạt clip cover hút triệu vỉew trên mạng xã hội.

Trước khi thu âm, cô dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, nội dung ca từ và cảm xúc mà nhạc sĩ muốn truyền tải. Nữ ca sĩ cho rằng chỉ khi hiểu được câu chuyện của bài hát, người thể hiện mới có thể truyền cảm xúc đến người nghe. " Tôi không cố làm bolero trở nên khác đi. Điều tôi muốn là hát theo cách của thế hệ mình nhưng vẫn giữ được hồn cốt của bài hát" , cô nói.

Sau khi nhiều sản phẩm đạt lượng người xem lớn, Yến Khoa cho biết điều khiến cô ấn tượng không chỉ là các con số mà còn là phản hồi từ khán giả ở nhiều độ tuổi. "Tôi nhận được tin nhắn từ những bạn trẻ nói rằng lần đầu nghe bolero là qua kênh của mình. Cũng có những cô chú lớn tuổi chia sẻ rằng họ tìm thấy ký ức thanh xuân trong những bài hát ấy. Điều đó khiến tôi tin âm nhạc không có khoảng cách về thế hệ", nữ ca sĩ bày tỏ.

Theo Yến Khoa, sự phát triển của các nền tảng số đã tạo thêm cơ hội để những ca khúc bolero tiếp cận lớp khán giả mới. Bản thân cô không đặt mục tiêu thay đổi dòng nhạc này mà mong muốn mang đến cách thể hiện gần gũi hơn, phù hợp với người nghe hôm nay nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên bản của tác phẩm.

Dù nhận được sự quan tâm từ các bản cover, Yến Khoa vẫn lựa chọn nhịp làm nghề chậm rãi. Ngoài hoạt động biểu diễn, cô dành nhiều thời gian trau dồi chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước khi thực hiện các dự án âm nhạc tiếp theo. Với nữ ca sĩ, mạng xã hội có thể giúp nghệ sĩ đến gần công chúng nhanh hơn, nhưng để được khán giả nhớ đến lâu dài vẫn cần sự đầu tư nghiêm túc trong từng sản phẩm.

"Tôi luôn biết ơn vì có người lắng nghe tiếng hát của mình. Mỗi lượt xem hay mỗi lời góp ý đều là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Điều tôi mong nhất là khi nhắc đến Yến Khoa, khán giả sẽ nhớ đến một người hát bằng cảm xúc" , cô chia sẻ. Từ những bản cover thu hút hàng triệu lượt xem, Yến Khoa từng bước xây dựng dấu ấn với dòng nhạc bolero và dân ca trữ tình trên nền tảng số. Giữa thị trường âm nhạc liên tục xuất hiện những xu hướng mới, nữ ca sĩ vẫn lựa chọn theo đuổi dòng nhạc mình yêu thích, xem đó là hành trình dài hơi thay vì cuộc đua tìm kiếm sự nổi tiếng trong thời gian ngắn.

(Ảnh: NVCC)