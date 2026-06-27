Chủ homestay đứng hình trước cảnh tượng ngập tràn rác thải 18+

Sau 3 ngày cho cặp đôi trẻ thuê, chủ homestay lặng người, không tin vào mắt mình trong ngày dọn dẹp phòng.

Mô hình căn hộ cho thuê theo ngày (homestay/airbnb) đang ngày càng nở rộ tại các đô thị lớn nhờ sự tiện nghi, không gian riêng tư và mức giá phải chăng hơn so với khách sạn truyền thống. Tuy nhiên, cũng chính vì đề cao tính "tự do như ở nhà", loại hình dịch vụ này đang vô tình bóc trần những mảng tối về ý thức và lối sống phóng khoáng đến mức báo động của một bộ phận người trẻ hiện nay.

Mới đây, bài đăng đầy bức xúc của một nữ chủ nhà tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) chuyên kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng theo ngày đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn. Chứng kiến bãi chiến trường ngập ngụa các loại đồ chơi tình dục, nội y người lớn vứt la liệt cùng những chiếc ghế chuyên dụng kỳ quái do một cặp đôi trẻ tuổi để lại, người phụ nữ đã không giấu nổi sự phẫn nộ và thốt lên: "Các cô gái bây giờ trông thì xinh đẹp, thanh lịch nhưng sao ngoài đời lại buông thả, xuề xòa với chính bản thân mình đến thế?".

Sốc trước bãi chiến trường ngập đồ chơi tình dục sau 3 ngày hoan lạc

Theo chia sẻ của nữ chủ nhà, vài ngày trước, cô đón tiếp một cặp đôi trông rất trẻ trung, trí thức đến thuê phòng trong vòng ba ngày. Đáng chú ý, khi đến nhận phòng, hai người họ đi tay không, chẳng mang theo bất kỳ hành lý hay tư trang nào đáng kể. Thời điểm đó, chủ nhà chỉ nghĩ đơn giản họ là khách du lịch ngắn ngày muốn tìm không gian yên tĩnh.

Tuy nhiên, cơn ác mộng thực sự bắt đầu vào ngày sau cùng khi khách làm thủ tục trả phòng từ xa. Lúc mở cửa bước vào để dọn dẹp, người phụ nữ bàng hoàng đứng chôn chân trước một cảnh tượng bừa bãi ngoài sức tưởng tượng.

Ngay khi kéo rèm cửa để lấy ánh sáng, đập vào mắt chủ nhà là một bộ nội y người lớn màu đen đã qua sử dụng, bị vứt chỏng chơ ngay trên mặt đất bên cạnh những chiếc túi bao bì rách nát. Kế bên đó là đôi dép đi trong nhà bị đá văng mỗi nơi một chiếc.

Tiến lại gần khu vực giường ngủ, sự kinh hãi càng tăng lên khi trên táp đầu giường hằn rõ dấu vết của "trận chiến" cuồng nhiệt: hàng loạt hộp giấy, vỏ bao nilon đủ màu sắc của các sản phẩm người lớn vứt bừa bãi. Thậm chí, nhiều món đồ chơi tình dục nhạy cảm, sử dụng pin vẫn được đặt lộ thiên ngay trên nệm mà cặp đôi không thèm thu dọn hay mang đi. Có thể thấy, ngay khi vừa bước chân vào phòng, cặp đôi này đã lập tức lao vào vòng tay nhau, ngoài chiếc giường và các dụng cụ hỗ trợ, họ hầu như không chạm vào bất kỳ tiện ích nào khác của căn nhà.

Chiếc ghế kỳ quái

Điều khiến huyết áp của người chủ nhà tăng vọt và khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng chính là sự xuất hiện của một chiếc ghế có hình dáng vô cùng kỳ lạ đặt ở góc phòng. Ban đầu, là một người thuộc thế hệ trước, cô hoàn toàn không hiểu công năng của vật thể này. Nhưng sau khi tiến lại quan sát kỹ cấu trúc và các điểm tựa của nó, cô mới bàng hoàng nhận ra đây là loại ghế chuyên dụng phục vụ cho các tư thế giường chiếu quái dị của giới trẻ.

Cặp đôi này đã tự ý đặt mua món đồ cồng kềnh này trên mạng, hẹn giao đến căn hộ cho thuê, thoải mái sử dụng suốt 3 ngày rồi thản nhiên bỏ lại như một đống rác thải vô chủ, bắt người khác phải dọn dẹp ký ức hoan lạc của mình.

Sự bất bình của chủ nhà: "Tôi cũng là người từng trải, tôi hiểu tình yêu đôi lứa cần có sự thăng hoa. Nhưng hai chữ quan trọng nhất của vật dụng phòng the là 'riêng tư'. Tại sao các bạn trẻ ngày nay lại có thể phơi bày nó một cách trơ trẽn, công khai trước mặt người lạ mà không có một chút xấu hổ nào như vậy?".

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, dư luận lập tức nổ ra một cuộc tranh luận trái chiều mạnh mẽ.

Một bên lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng lối sống của một bộ phận cô gái trẻ hiện nay quá "tiêu chuẩn kép": ra đường thì xịt nước hoa thơm phức, quần áo là lượt, nhưng không gian riêng tư thì bẩn thỉu. Họ mỉa mai: "Các bạn trẻ bây giờ chơi lớn quá, đến mức sắm cả trang thiết bị hạng nặng".

Ngược lại, cũng có ý kiến bênh vực cặp đôi, cho rằng họ đã bỏ tiền ra thuê phòng thì có quyền làm những gì pháp luật không cấm, việc dọn dẹp là trách nhiệm của chủ nhà, việc bêu riếu khách lên mạng xã hội là hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh.

Việc buông thả bản năng một cách vô tội vạ tại các căn hộ cho thuê theo ngày ẩn chứa hai hiểm họa khôn lường mà các cô gái trẻ thường bỏ qua:

Nguy cơ từ camera giấu kín

Thực tế đã có không ít vụ bê bối rúng động khi các căn hộ cho thuê ngắn hạn bị kẻ xấu cài cắm camera quay lén ở những góc khuất như ổ cắm điện, đầu thu TV hay rèm cửa. Việc cặp đôi bày biện la liệt đồ chơi tình dục và biểu diễn những tư thế táo bạo không góc chết vô tình biến họ thành miếng mồi ngon cho các trang web đen. Một khi những hình ảnh trần trụi này bị phát tán, nó sẽ là vết nhơ, là đòn chí mạng hủy hoại danh dự và tương lai suốt đời của người phụ nữ.

Hiểm họa về sức khỏe sinh sản

Việc lạm dụng các loại dụng cụ hỗ trợ không rõ nguồn gốc, chơi quá bạo lực hoặc tần suất quá dày đặc trong môi trường không đảm bảo vô trùng rất dễ dẫn đến tai nạn phòng the nghiêm trọng. Y học đã ghi nhận nhiều trường hợp nữ giới bị xuất huyết ồ ạt nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì bạn trai muốn thử cảm giác mạnh theo các bộ phim người lớn.

Tại sao nữ chủ nhà lại đặc biệt nhấn mạnh vào người phụ nữ trong câu chuyện này? Bởi vì trong thước đo góc nhìn của xã hội Á Đông, sự tự trọng và thói quen ngăn nắp luôn là tấm gương phản chiếu nhân phẩm của một cô gái. Việc để lại một căn phòng ngập ngụa bao cao su và nội y đã qua sử dụng không chứng tỏ bạn là một người phụ nữ cởi mở, hiện đại, mà nó chỉ cho thấy sự thiếu giáo dục, luộm thuộm và đánh mất đi lòng tự tôn tối thiểu.

Tình yêu đích thực không chỉ có sự cuồng nhiệt của thể xác lúc cao trào, mà nó còn được thể hiện ở cách hai người cùng nhau thu dọn tàn cuộc sau khi ngọn lửa đam mê đã tắt. Việc gom những món đồ nhạy cảm vào một chiếc túi rác đen, buộc chặt lại và vứt đúng nơi quy định chỉ mất chưa đầy hai phút, nhưng nó giữ lại sự tôn nghiêm cho chính bạn và sự tôn trọng từ người chủ nhà.

Xã hội hiện đại ngày càng bao dung và có cái nhìn thoáng hơn về chuyện tình dục của giới trẻ, nhưng bao dung không đồng nghĩa với dung túng cho sự vô ý thức. Sự đam mê, phấn khích của thể xác có thể chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, nhưng những hệ lụy về sức khỏe, những vết nhơ về danh dự do sự buông thả để lại sẽ là nỗi đau đi theo bạn suốt cả cuộc đời.