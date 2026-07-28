Chồng thấy cuộc gọi từ số lạ, tra Zalo rồi lạnh mặt: Tôi chết lặng khi biết chỉ một cuộc gọi nhỡ cũng khiến hôn nhân rạn nứt

Chồng mở Zalo tìm theo số điện thoại, chỉ vài giây sau, ảnh đại diện hiện ra.

Hôm ấy là buổi tối cuối tuần, tôi đang dọn cơm thì điện thoại để trên bàn bỗng đổ chuông. Màn hình hiện một số lạ, không lưu tên, tôi còn chưa kịp cầm máy thì chồng đã tiện tay cầm lên xem. Thấy tôi không nghe (mà thực ra là chưa kịp nghe), anh mở Zalo tìm theo số điện thoại. Chỉ vài giây sau, ảnh đại diện hiện ra. Đó là chồng cũ của tôi.

Tôi còn chưa kịp giải thích thì gương mặt chồng đã tối sầm. Anh hỏi vì sao tôi vẫn còn liên lạc với người cũ? Tôi nói thật rằng mình không hề lưu số, cũng không biết anh ấy đổi số từ lúc nào. Chúng tôi chỉ còn một mối liên hệ duy nhất là con gái chung.

Đúng lúc ấy, cuộc gọi lại đến, tôi bắt máy ngay trước mặt chồng. Đầu dây bên kia chỉ hỏi rất ngắn gọn. Chồng cũ nói sắp đến sinh nhật con, muốn gửi cho cháu một món quà, nhưng sợ gửi thẳng sẽ khiến gia đình tôi hiểu lầm nên gọi hỏi trước xem có tiện không? Tôi trả lời rằng cứ gửi cho con, không cần gặp mặt hay chuyển qua tôi cũng được. Cuộc nói chuyện chỉ hơn một phút rồi kết thúc. Tôi nghĩ mọi chuyện đến đó là xong.

Ảnh minh họa

Nhưng không, chồng tôi bảo nếu giữa tôi và chồng cũ thật sự không còn gì thì tại sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi? Tôi giải thích rằng số này tôi dùng hơn chục năm, từ khi còn chưa ly hôn, anh ấy nhớ cũng chẳng có gì lạ. Chồng vẫn không tin. Anh không cãi vã ầm ĩ, cũng chẳng đánh ghen hay làm điều quá đáng. Điều khiến tôi mệt mỏi là cách anh dằn vặt từng ngày.

Suốt nửa tháng, bữa cơm nào anh cũng nhắc lại chuyện cũ. Đi làm về thấy tôi cầm điện thoại, anh hỏi đang nhắn cho ai? Đêm nằm cạnh nhau, anh lại bóng gió rằng tình cũ thường không rủ cũng tự tới. Có hôm tôi lặng im, anh lại bảo im lặng là vì không biết phải chối thế nào.

Tôi giải thích đến mức không còn biết phải nói gì nữa. Con gái thấy không khí trong nhà khác lạ cũng chẳng còn ríu rít như trước. Cháu mới 8 tuổi nhưng đủ tinh ý để hỏi mẹ có phải dượng và mẹ giận nhau không? Tôi chỉ biết cười gượng rồi ôm con vào lòng.

Có những đêm mất ngủ, tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Ly hôn một lần đã khiến tôi rất sợ đổ vỡ. Bước vào cuộc hôn nhân này, tôi luôn giữ khoảng cách với quá khứ, chưa từng gặp riêng hay nhắn tin qua lại với chồng cũ ngoài những việc liên quan đến con. Vậy mà chỉ một cuộc gọi xin phép gửi quà sinh nhật cũng đủ khiến người đầu gối tay ấp nghi ngờ, dằn vặt mình suốt nửa tháng.

Tôi bắt đầu nghĩ đến điều mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ. Nếu một cuộc hôn nhân được xây trên sự nghi ngờ nhiều hơn sự tin tưởng, liệu mình có nên cố gắng giữ lấy bằng mọi giá? Hay rồi sẽ đến lúc tôi lại phải đối diện với một lá đơn ly hôn nữa? Đàn bà 2 lần ly hôn thì cuộc sống có khó khăn lắm không?