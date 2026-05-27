Chồng đóng 1 năm tiền học Pilates 30 triệu cho tôi giữ dáng, vô tình lướt camera phòng tập lúc 12 giờ trưa khiến tôi "chết đứng"

Sau đợt sinh bé thứ hai, vóc dáng tôi xuống cấp trầm trọng, sồ sề và đầy những vết rạn. Tôi tự ti đến mức chẳng dám soi gương, tính tình cũng trở nên hay cáu gắt. Thấy vợ u uất, chồng tôi bỗng tỏ ra vô cùng tâm lý. Anh chủ động tìm hiểu rồi rút phăng 30 triệu đồng, đóng thẳng một năm tiền học Pilates tại một trung tâm cao cấp gần nhà để tôi "tìm lại chính mình".

Khỏi phải nói, tôi đã xúc động đến rơi nước mắt. Suốt ba tháng đầu, ngày nào tôi cũng chăm chỉ đến phòng tập. Những động tác giãn cơ tuy đau đớn nhưng sự quan tâm của chồng là động lực lớn nhất của tôi. Anh còn chu đáo tới mức cài sẵn ứng dụng xem camera của phòng tập vào điện thoại tôi, bảo rằng: "Để lúc nào anh bận không đưa đón được, anh vẫn lướt cam nhìn thấy vợ tập cho yên tâm" . Tôi cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, cho đến trưa ngày hôm qua.

Phòng tập có lịch bảo trì máy móc đột xuất vào buổi sáng nên tôi được nghỉ. Đến tầm 12 giờ trưa, khi đang chuẩn bị nấu cơm, điện thoại tôi bỗng nhảy thông báo từ ứng dụng camera của trung tâm Pilates do có sự thay đổi về tài khoản quản lý. Tiện tay, tôi bấm vào xem thử xem phòng tập đã bảo trì xong chưa.

Hệ thống cam góc rộng hiển thị toàn bộ phòng tập VIP vắng lặng không một bóng người vì đang giờ nghỉ trưa. Thế nhưng, tại góc khuất sau tấm rèm của phòng nghỉ dành cho huấn luyện viên, tôi chết lặng khi thấy hai bóng người bước ra. Người đàn ông đang ân cần mặc lại áo cho cô nàng huấn luyện viên trẻ đẹp, eo thon dáng chuẩn kia, không ai khác chính là chồng tôi.

Đầu óc tôi quay cuồng, tay chân rụng rời không thể đứng vững. Tôi nhìn trân trân vào màn hình, chứng kiến chồng mình dịu dàng hôn lên trán cô ta, một cử chỉ yêu thương mà từ lâu anh không còn dành cho người vợ sồ sề này nữa.

Hóa ra, số tiền 30 triệu kia không phải để mua sức khỏe hay vóc dáng cho tôi. Đó là cái giá anh ta bỏ ra để mua một tấm "vé thông hành" hợp pháp. Anh ta đẩy tôi đến phòng tập vào các buổi chiều, để bản thân có thể danh chính ngôn thuận lui tới đây hẹn hò với nhân tình vào những khung giờ vắng vẻ. Chiếc camera anh ta cài vào máy tôi, thực chất là một nước đi tâm lý tàn nhẫn: Anh ta muốn tôi tự nhìn thấy "sự bận rộn" của phòng tập để không bao giờ nghi ngờ, biến tôi thành bức bình phong hoàn hảo cho mối quan hệ dơ bẩn của họ.

Tôi tắt điện thoại, lòng lạnh ngắt như băng. Sự phản bội mang danh nghĩa "yêu thương" này là đòn roi chí mạng quật ngã mọi sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho cuộc hôn nhân 6 năm qua.

Bi kịch lớn nhất của phụ nữ không phải là nhan sắc tàn phai theo năm tháng, mà là khi bản thân dùng sự tổn thương của cơ thể để đổi lấy một lòng tốt giả tạo. Khi sự tử tế của người đàn ông được cân đo đong đếm bằng những toan tính lừa dối, thì mọi món quà đắt giá đều trở thành những liều thuốc độc bọc đường. Phụ nữ à, làm đẹp là để yêu lấy chính mình, chứ đừng biến bản thân thành quân cờ trong màn kịch sĩ diện và phản bội của kẻ chung chăn gối.