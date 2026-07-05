Tối hôm ấy, tôi đưa điện thoại cho chồng xem rồi chỉ hỏi một câu: "Anh định giấu em đến bao giờ?".

Đầu tháng 6, chồng tôi háo hức đi họp lớp cấp 3. Anh còn đùa rằng 15 năm rồi mới có dịp gặp lại bạn bè đông đủ, nhất định phải đi cho vui. Tôi cũng vui vẻ chuẩn bị quần áo, còn dặn anh nhớ chụp nhiều ảnh mang về cho vợ xem. Nếu biết buổi họp lớp ấy sẽ mở đầu cho những ngày cay đắng nhất của cuộc hôn nhân, có lẽ tôi đã mong anh đừng đi.

Tối hôm đó về nhà, chồng tôi kể rất nhiều chuyện. Anh nói gặp lại bạn cũ, ai cũng già hơn, có người thành đạt, có người vẫn chật vật. Trong số đó có Mai, cô bạn cùng lớp ngày trước đã chuyển về thành phố sống sau nhiều năm xa quê. Lúc ấy, tôi chẳng mảy may nghi ngờ.

Nhưng chỉ vài ngày sau, tôi bắt đầu thấy chồng thay đổi. Anh ôm điện thoại nhiều hơn, tin nhắn đến là cầm lên trả lời ngay rồi úp màn hình xuống. Có hôm đang ăn cơm cũng cười một mình, tôi hỏi thì anh bảo nhóm lớp đang rủ nhau đi cà phê nên nói chuyện rôm rả.

Rồi những buổi "đi gặp khách", "đi công việc đột xuất", "ra ngoài có việc một lát" xuất hiện ngày một nhiều. Có hôm anh về rất muộn, người mệt mỏi nhưng điện thoại thì vẫn không rời tay.

Trong lòng tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành. Suốt một tháng, tôi cứ tự nhủ mình đừng suy diễn. Tôi không muốn trở thành người vợ lúc nào cũng nghi ngờ chồng. Nhưng càng cố tin, những biểu hiện của anh càng khiến tôi bất an.

Đến đầu tháng 7, sự thật vẫn lộ ra theo cách mà tôi không bao giờ muốn chứng kiến. Trong lúc anh đi tắm, điện thoại liên tục hiện thông báo. Tôi chỉ định tắt chuông để khỏi làm phiền con đang ngủ thì nhìn thấy tên Mai hiện lên cùng những dòng tin nhắn mà một người bạn bình thường sẽ không bao giờ nhắn cho nhau. Tôi như chết lặng. Tôi không đọc hết vì quá nhiều, kéo dài cả tháng qua nhưng chỉ vài đoạn ngắn cũng đủ khiến chân tay tôi run lên.

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi mới biết trong tháng 6 vừa rồi, hai người đã bí mật gặp nhau nhiều lần. Có hai lần họ hẹn nhau ở khách sạn, còn những lần khác thì lấy lý do uống cà phê, ăn trưa hoặc đi dạo để gặp gỡ. Điều khiến tôi đau hơn cả là Mai cũng đã có chồng, có con. Hai gia đình vốn chẳng làm gì có lỗi với họ.

Tối hôm ấy, tôi đưa điện thoại cho chồng xem rồi chỉ hỏi một câu: "Anh định giấu em đến bao giờ?". Anh tái mặt, ngồi im rất lâu rồi xin lỗi. Anh nói mọi chuyện chỉ là bồng bột sau khi gặp lại bạn cũ, cả hai đều bị cảm xúc cũ làm cho mất lý trí, anh hứa sẽ dừng lại.

Tôi không biết nên tin câu nào. Nếu tôi không phát hiện, liệu họ có thật sự dừng lại không?

Điều ám ảnh tôi nhất không phải chỉ là những cuộc gặp bí mật, mà là suốt một tháng qua, mỗi lần anh nói đi làm, đi gặp khách hay bận việc, tôi đều tin tưởng tuyệt đối. Hóa ra chính sự tin tưởng ấy lại trở thành thứ khiến tôi bị tổn thương sâu nhất.

Bây giờ, anh liên tục xin tôi cho cơ hội sửa sai. Anh hứa sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Mai, sẽ làm bất cứ điều gì để giữ gia đình. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh cầm điện thoại, trong đầu tôi lại hiện lên những lời nói dối suốt cả tháng qua. Tôi cũng nghĩ đến gia đình của Mai. Chồng cô ấy có lẽ vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra. Hai đứa trẻ ở hai gia đình đều vô tội, nhưng người lớn lại đẩy mọi chuyện đến mức này.

Tôi vừa giận, vừa thất vọng vì thấy cuộc hôn nhân mà mình gìn giữ bao năm như xuất hiện một vết nứt rất lớn. Tha thứ thì tôi không biết có thể quên được không, còn nếu kết thúc thì con cái sẽ là người chịu thiệt nhiều nhất. Đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên đối diện với chồng, với gia đình và với chính bản thân như thế nào?