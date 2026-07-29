Chồng cũ mời đến dự đám cưới, người phụ nữ ngỡ ngàng khi biết danh tính cô dâu

Khi tôi đang muốn bắt đầu lại với Tùng thì bất ngờ nhận được thiệp cưới của anh.

Tôi là Trà, 32 tuổi. Có những điều chỉ đến khi đánh mất, người ta mới hiểu mình đã từng vô tâm đến mức nào. Bốn năm sau cuộc ly hôn, tôi mới nhận ra người sai nhiều nhất trong cuộc hôn nhân ấy lại chính là mình.

Ngày còn là vợ chồng, Tùng là một người đàn ông hiền lành, tử tế và có trách nhiệm. Anh luôn chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ ngại khó hay than vãn. Anh cũng thường nói với tôi rằng sẽ cố gắng từng ngày để gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ thực sự tin vào chồng.

Trong mắt tôi, Tùng là người quá bình thường. Tôi luôn nghĩ anh không đủ tài giỏi để thành công. Mỗi lần nhìn bạn bè khoe chồng thăng chức, mua nhà, đổi xe hay đưa vợ đi du lịch, tôi lại mang chồng mình ra so sánh. Tôi trách anh kiếm tiền chưa nhiều, trách anh không đủ bản lĩnh, thậm chí nhiều lần buông những lời khiến anh tổn thương.

Mỗi khi Tùng nói về kế hoạch tương lai, tôi chỉ cười nhạt. Tôi cho rằng đó chỉ là những lời hứa viển vông. Tôi chưa từng động viên, cũng chẳng bao giờ tin anh sẽ làm được.

Dần dần, những lời nghi ngờ của tôi khiến Tùng trở nên mệt mỏi. Anh ít nói hơn, ít chia sẻ hơn. Có lần anh chỉ lặng lẽ nói với tôi: "Anh không sợ khó, chỉ sợ người gần gũi nhất cũng không tin mình." Khi ấy, tôi vẫn nghĩ anh đang viện cớ cho sự thất bại của bản thân.

Khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một lớn. Cuối cùng, chúng tôi ly hôn sau nhiều tháng cố gắng nhưng không thể hàn gắn. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau như những người bạn.

Thời gian trôi qua, tôi bước vào vài mối quan hệ mới nhưng chẳng ai khiến tôi cảm thấy bình yên như Tùng từng mang lại. Càng trưởng thành, tôi càng nhớ đến những điều giản dị anh đã dành cho mình. Tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ mình đã quá nóng vội.

Ảnh minh họa bằng AI

Tôi đã nhiều lần định nhắn tin cho Tùng, muốn hỏi anh có sẵn sàng cho cả hai một cơ hội nữa hay không. Tôi còn tưởng tượng đến viễn cảnh hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đúng lúc ấy, tôi nhận được một tấm thiệp cưới. Người gửi là... Tùng. Tôi cầm tấm thiệp mà tay run lên. Đến khi nhìn thấy tên cô dâu, tôi càng chết lặng - Giang. Đó là cô gái từng làm giúp việc theo giờ cho gia đình tôi nhiều năm trước.

Khi ấy, Giang là sinh viên năm ba. Hoàn cảnh khó khăn nên mỗi ngày sau giờ học, khoảng 4 giờ 30 chiều, cô lại đến nhà tôi dọn dẹp, nấu cơm rồi mới trở về phòng trọ. Giang hiền lành, chăm chỉ và rất lễ phép.

Sau khi tôi và Tùng ly hôn, Giang cũng nghỉ việc. Hơn một năm sau, hai người tình cờ liên lạc lại qua mạng xã hội. Từ những cuộc hỏi han, động viên nhau, họ dần nảy sinh tình cảm.

Đến dự đám cưới, tôi gần như không nhận ra Giang. Cô ấy ngày càng xinh đẹp, tự tin và toát lên vẻ sang trọng. Còn Tùng cũng khác hẳn. Anh phong độ hơn, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Đám cưới của họ rất hoành tráng và lãng mạn.

Bạn bè kể rằng công việc của Tùng vài năm nay phát triển rất tốt. Anh liên tục đạt được những thành quả mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới. Nắm tay cô dâu trên sân khấu, Tùng cầm mic chia sẻ nhiều điều, trong đó, anh có nhắc đến câu: "Chúng tôi có được ngày hôm nay, là nhờ vợ tôi - Giang, đã luôn tin tưởng tôi".

Tôi chợt hiểu, suốt những năm làm vợ, điều tôi thiếu không phải tình yêu dành cho Tùng, mà là niềm tin. Tôi luôn nhìn vào những gì anh chưa có, thay vì ghi nhận những nỗ lực anh đang âm thầm thực hiện. Tôi chưa từng tiếp thêm cho anh một lời động viên, ngược lại còn liên tục phủ nhận khả năng của người đàn ông luôn cố gắng vì gia đình.

Có lẽ không phải Tùng thay đổi sau ly hôn. Anh vẫn là con người ấy, vẫn chăm chỉ, vẫn có chí hướng như ngày nào. Chỉ khác là giờ đây, bên cạnh anh có một người luôn tin tưởng, khích lệ và đồng hành trên từng chặng đường.

Rời đám cưới, tôi hiểu ra cuộc đời không có hai chữ "giá như". Có những người rời đi không phải vì hết yêu, mà vì họ đã quá mệt mỏi khi phải chứng minh giá trị của mình với chính người đầu gối tay ấp. Và khi gặp được người biết tin tưởng, trân trọng họ, hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

Tâm sự của độc giả!