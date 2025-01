Chọn cây chơi Tết hãy để mắt những loại này vì ngoài hút tài lộc, đem lại may mắn còn cực tốt cho sức khỏe

Còn vài tuần ngắn ngủi nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán 2025. Chắc hẳn thời điểm này nhiều người đang "rần rần" đi mua cây chơi Tết khi ngoài đường phố đã bán đầy.

Chỉ cần đến chợ cóc, hoặc đi ngoài đường, nhiều vỉa hè cũng ngập tràn các loại cây chơi Tết được bày bán cho mọi người thỏa sức lựa chọn.

Bạn thường chọn cây chơi Tết với tiêu chí gì? Nhiều năm trở lại đây, chúng ta không còn bó hẹp trong những cây, hoa truyền thống nữa. Nhưng bạn có biết, nhiều loại cây có thể gây hại sức khỏe.

Thay vì chọn cây chơi Tết tùy thích, hãy chú ý đến sức khỏe của mình, cho khoảnh khắc đầu năm luôn suôn sẻ, hứa hẹn nhiều may mắn.

Dưới đây là những loại cây ngoài yếu tố hút tài lộc, đem lại may mắn, thì còn được cho là tốt sức khỏe mà mọi nhà có thể trưng ngày Tết:

1. Cây quất

Dân gian quan niệm, cây quất sai trĩu quả tượng trưng cho sức khỏe, bình an, trường thọ, may mắn trong tình duyên, thể hiện sự sum vầy nhiều thế hệ trong gia đình. Tết mà trưng quất trong nhà hứa hẹn một năm mới đem lại nhiều tài lộc, may mắn cho mọi thành viên trong gia đình.

Mùi tinh dầu từ cây quất, quả quất không chỉ giúp không khí dễ chịu mà còn có tác dụng xua đuổi muỗi, côn trùng, đem đến không gian năm mới trong lành, sạch sẽ.

Trong y học cổ truyền, quất có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Bạn có thể sử dụng quả quất để làm thuốc trị ho, tan đờm. Loại quả này thuộc nhóm cam quýt, đặc biệt giàu vitamin C, giúp nâng cao sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch hiệu quả.

2. Cây hoa đào

Với đa số người Việt Nam, Tết là phải có hoa đào trong nhà. Bạn có thể mua cành đào hoặc cả cây đào trồng chậu, sau chơi Tết đem chăm để dùng cho những năm sau.

Không chỉ được trưng bày vì vẻ đẹp bình dị, tương trưng cho hồn Tết người miền Bắc, hoa đào còn tượng trưng cho những hi vọng, tốt lành trong năm mới.

Nó cũng là loài cây đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Người xưa thường dùng hoa đào để chữa đại tiểu tiện không lợi, kinh nguyệt không đều. Người ta cũng thường dùng hoa đào để chữa bệnh sởi, thủy đậu - vốn là những căn bệnh cực phổ biến vào mùa đông xuân, mùa xuân.

3. Cây hoa mai

Nếu như hoa đào là tượng trưng cho Tết của người miền Bắc thì hoa mai lại là thứ không thể thiếu đối với người dân miền Nam. Nó không chỉ tượng trưng cho giàu sang, phú quý, may mắn, trường thọ mà cũng có ý nghĩa về sức khỏe.

Giống như hoa đào, hoa mai cũng không có mùi nên không gây ảnh hưởng đường hô hấp cho gia chủ vào ban đêm hoặc ở trong phòng kín. Hoa mai có thể được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Người ta thường dùng mai trắng để diệt khuẩn, chữa sốt cao, tức ngực, chán ăn, chóng mặt, tăng huyết áp, đau thắt ngực.

4. Cây kim tiền

Trong phong thủy, cây kim tiền được cho là đem lại tài lộc, may mắn, sự thịnh vượng cho gia chủ.

Không những vậy, Kim Tiền còn được biết đến như là một loài cây giúp thanh lọc không khí, mang đến một không gian mát mẻ, thoáng đãng và trong lành vào những ngày đầu xuân. Do đó, loài cây này rất thích hợp để trưng bày trong nhà.

5. Lan hồ điệp

Đây được coi là cây chơi Tết xa xỉ nhất nhưng mang lại ý nghĩa lớn về mặt phong thủy. Nó không chỉ tượng trưng cho may mắn, tài lộc, sự thịnh vượng cho năm mới của gia chủ mà có ý nghĩa lớn về mặt sức khỏe.

Khi trưng bày lan hồ điệp trong nhà vừa tạo sự sang trọng vừa đem đến không gian trong lành, thanh lọc không khí. Đây còn là loài cây giúp tránh stress nên dưỡng sức khỏe tinh thần ngay đầu năm rất tốt.

Lưu ý: Quất, mai, đào muốn làm thuốc chữa bệnh thì nên đợi lứa hoa quả mới. Thông thường, người bán hàng có thể sử dụng chất kích thích để ra sản phẩm đẹp hơn, không phù hợp để hái làm thuốc ngay sau khi chơi Tết xong.