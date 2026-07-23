Choáng ngợp khoản tiền Beckham, Shakira nhận được ở World Cup 2026

Ở tuổi 51, Beckham xuất hiện dày đặc trong các chiến dịch của Bank of America, Lay’s, Home Depot, McDonald’s, Stella Artois và Adidas. Hình ảnh của cựu danh thủ gần như phủ kín các khoảng nghỉ quảng cáo trên sóng truyền hình. Sức hút của nhà Beck bao phủ truyền thông. Ngoài việc theo dõi trận đấu, mỗi ngày khán giả toàn cầu quan tâm vợ con Beckham mặc gì, lăng xê trào lưu thời trang nào trên khán đài.