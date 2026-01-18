Choáng: Bé trai 13 tuổi xuất huyết não sau 20 phút tắm bồn nước nóng

Sự việc xảy ra vào ngày 12/1 ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Báo chí địa phương cho hay, cậu bé 13 tuổi đến nhà tắm công cộng để ngâm bồn nước nóng với nhiệt độ khoảng gần 40 độ C.

Khi nhân viên chuẩn bị chà lưng cho cậu, họ phát hiện cậu bất tỉnh và nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị xuất huyết nội sọ (một dạng đột quỵ gây chảy máu trong não).

Ngâm bồn nước nóng sai cách có thể nguy hiểm đến tính mạng

Nguyên nhân trực tiếp được xác định do môi trường nhiệt độ cao kéo dài khiến mạch máu giãn nở quá mức. Kết hợp với việc cơ thể mất nước làm máu cô đặc, quá trình lưu thông bị cản trở dẫn đến vỡ mạch.

Bác sĩ điều trị giải thích, hệ mạch máu và chức năng điều hòa thân nhiệt ở trẻ em, thanh thiếu niên chưa hoàn thiện. Khi tiếp xúc môi trường trên 40 độ C, nhóm tuổi này dễ tụt huyết áp, thiếu oxy và sốc nhiệt. Nguy cơ càng tăng cao tại các nhà tắm kín gió, thiếu thông khí, gây áp lực lớn lên tim mạch và não bộ nếu cơ thể không được bù nước kịp thời.

Không chỉ trẻ nhỏ, người trưởng thành cũng đối mặt nhiều rủi ro nếu duy trì thói quen ngâm nước quá nóng trong thời gian dài. Nhiệt độ cao kích thích lưu lượng máu dồn về bề mặt da, gây thiếu máu nuôi các cơ quan nội tạng. Người có tiền sử tim mạch, cao huyết áp hoặc tiểu đường có thể bị loạn nhịp tim, đau thắt ngực, thậm chí đột quỵ. Ngoài ra, nam giới thường xuyên ngâm nước trên 40 độ C có thể suy giảm chức năng sản xuất tinh trùng, tăng nguy cơ vô sinh.

Giới chuyên gia khuyến cáo nhiệt độ nước tắm an toàn cho trẻ em là dưới 38 độ C, thời gian ngâm không quá 10 phút và cần người lớn giám sát. Với người trưởng thành, mức nhiệt lý tưởng dao động từ 37 đến 40 độ C trong tối đa 15 phút.

Mọi người cần tránh tắm khi quá đói hoặc quá no, giữ phòng tắm thông thoáng và uống từng ngụm nước ấm nhỏ để hỗ trợ hệ tuần hoàn. Nếu xuất hiện triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa, lú lẫn, yếu chi hoặc co giật sau khi tắm, người thân cần đặt bệnh nhân nằm phẳng, nghiêng đầu sang một bên để tránh sặc và gọi cấp cứu ngay lập tức.

