Sự thật bất ngờ về thanh lọc, giải độc gan

Mỗi ngày, gan tiếp nhận, biến đổi các chất có hại thành dạng hòa tan trong nước để cơ thể bài tiết qua nước tiểu hoặc mật. Điều đáng nói là quá trình giải độc tự nhiên này diễn ra liên tục, bất kể con người có áp dụng chế độ “detox” hay liệu trình thanh lọc nào hay không.

Sự thật về quá trình giải độc của gan

Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm, thực đơn và chương trình quảng bá khả năng “thanh lọc” hay “giải độc” gan. Từ nước ép trái cây, thảo dược đến các chế độ nhịn ăn ngắn ngày, tất cả đều được giới thiệu như giải pháp giúp gan “nghỉ ngơi” và làm sạch cơ thể.

Tuy nhiên, theo quan điểm của nhiều chuyên gia y tế, hầu hết các phương pháp này chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh có thể tăng tốc hay cải thiện chức năng gan ở người khỏe mạnh. Thực tế, gan vốn đã được “thiết kế” để tự làm sạch. Khi các tế bào gan khỏe mạnh, cơ quan này có thể tự tái tạo và duy trì khả năng giải độc hiệu quả mà không cần sự can thiệp từ những liệu trình đặc biệt.

Thậm chí, trong một số trường hợp, việc áp dụng các phương pháp cực đoan như nhịn ăn kéo dài, lạm dụng nước ép hoặc sử dụng thảo dược không rõ nguồn gốc có thể gây phản tác dụng. Cơ thể có nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất, rối loạn điện giải, thậm chí tổn thương gan nếu dùng các sản phẩm không được kiểm chứng.

Gan có khả năng tự thải độc (ảnh minh họa).

Đối với những người mắc bệnh gan hoặc có chỉ định từ bác sĩ, một số thuốc hỗ trợ chức năng gan có thể được kê đơn nhằm giúp cải thiện tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo việc sử dụng bất kỳ loại thuốc hay thực phẩm bổ sung nào cũng cần có tư vấn y tế, tránh tự ý dùng theo lời truyền miệng hoặc quảng cáo.

Chăm sóc gan từ những thói quen hằng ngày

Thay vì chạy theo các trào lưu “thanh lọc” ngắn hạn, các bác sĩ cho rằng cách tốt nhất để bảo vệ gan là xây dựng lối sống lành mạnh, bền vững. Những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả có thể kể đến:

- Uống đủ nước: Nước hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp gan và thận đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.

- Ăn uống cân bằng: Bổ sung đầy đủ trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh như bơ, dầu ô liu và protein nạc. Thực phẩm giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, như rau lá xanh và các loại quả mọng, được cho là có lợi cho chức năng gan.

- Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Đồ ăn nhiều đường, chất béo công nghiệp và thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan.

- Tập thể dục đều đặn: Hoạt động thể chất giúp kiểm soát cân nặng, cải thiện chuyển hóa chất béo và hỗ trợ sức khỏe gan nói chung.

- Hạn chế rượu bia: Uống rượu quá mức là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về gan. Việc uống có chừng mực, hoặc kiêng hoàn toàn, được xem là biện pháp bảo vệ gan hiệu quả.

Hiện nay, trào lưu chăm sóc sức khỏe lan truyền nhanh trên mạng xã hội, việc tiếp cận thông tin một cách chọn lọc và dựa trên cơ sở khoa học là điều cần thiết. Bởi lẽ, bảo vệ gan không phải là câu chuyện của vài ngày “detox”, mà là hành trình lâu dài gắn liền với thói quen sống lành mạnh.

