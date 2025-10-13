Cho vay tiền mất 200 triệu, người phụ nữ bị diễn viên Tuyền Mập nói thẳng

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với khách mời là diễn viên Tuyền Mập, nữ diễn viên nổi tiếng với cân nặng 127kg.

Tuyền Mập

Nhân vật đầu tiên nhờ chương trình giúp đỡ là một khán giả nữ. Người này kể rằng, mình có một người chị thân thiết như ruột thịt. Một ngày, chị đến mượn 200 triệu đồng để làm ăn, hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Ban đầu, người em đồng ý vì tin tưởng và cũng thấy có lợi. Bốn tháng đầu tiên, chị trả tiền lãi rất đúng hẹn, nhưng sau đó mọi chuyện đổ bể.

Hóa ra chị không chỉ mượn của một mình người em, mà còn vay cả mẹ và em ruột của cô, tổng cộng 600 triệu đồng. Số tiền ấy, chị đem cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, nhưng khi con nợ bỏ trốn, chị rơi vào cảnh vỡ nợ và không còn khả năng chi trả. Khi ba người trong gia đình kéo đến đòi tiền, chị chỉ xin khất nợ, hứa trả dần vài triệu mỗi tháng, còn nếu bị kiện thì đành "đi hầu".

Tuyền Mập nghe xong nói thẳng: "Đây là tình huống rất thường gặp trong xã hội, và cũng là là minh chứng rõ ràng cho câu nói "tham thì thâm", bởi việc vay vốn của người khác để kiếm lãi chênh lệch luôn ẩn chứa nhiều rủi ro.

Người chị trong câu chuyện đã quá mạo hiểm và thiếu suy xét khi tham lợi mà không có vốn thật, khiến chính người thân của mình phải chịu hậu quả nặng nề.

Thưa kiện thì thì có thể thắng, nhưng coi chừng dính phần lời. Nếu tiền lãi mình nhận vượt quá mức cho phép, chẳng khéo kiện người ta mà lại thành ra mình sai.

Điều đau đớn nhất trong sự việc này không chỉ nằm ở việc mất tiền mà còn là mất niềm tin, đặc biệt khi trong cùng một gia đình, mọi người đều cho vay nhưng lại giấu nhau.

Người vay nếu thật sự quang minh chính đại sẽ không cần dặn người khác phải giữ kín. Theo tôi, nếu việc vay mượn được thực hiện vì mục đích làm ăn nghiêm túc thì chẳng có lý do gì để giấu giếm, bởi tiền bạc cần được minh bạch, rõ ràng, càng giấu giếm thì càng dễ khiến tình cảm rạn nứt".

Nhân vật thứ hai gửi thư đến chương trình cho rằng câu chuyện của mình có phần kỳ lạ khi liên quan đến chính mẹ ruột. Cô gái tâm sự rằng vì sợ bản thân tiêu xài thiếu kiểm soát nên mỗi tháng đều gửi tiền về cho mẹ giữ hộ, tin rằng người mẹ, người cô yêu thương và tin tưởng nhất sẽ giúp cô bảo quản số tiền an toàn hơn cả ngân hàng.

Thế nhưng đến khi cần tiền để mua xe, cô xin lại thì mẹ liên tục né tránh. Sau cùng, người mẹ bật khóc, trách ngược lại con gái vì dám hỏi tiền, rồi thú nhận đã dùng toàn bộ số tiền con gửi để chơi hụi với hy vọng sinh lời, nhưng không may bị giật, mất sạch. Người mẹ chỉ nói trong nước mắt rằng sẽ trả lại hết tiền rồi mới yên lòng ra đi, khiến cô con gái không biết nên giận mẹ hay trách bản thân.

Diễn viên Tuyền Mập chia sẻ: "Nếu ở trong hoàn cảnh ấy, có lẽ tôi cũng chỉ biết thở dài. Theo tôi, tiền mất có thể kiếm lại, điều quan trọng là rút kinh nghiệm và không lặp lại sai lầm cũ. Từ nay, người con nên tự quản lý tài chính của mình, vẫn có thể phụng dưỡng mẹ như bình thường nhưng phải tách bạch phần tiền tiết kiệm cho tương lai, bởi chỉ có bản thân mới là người bảo vệ tốt nhất cho chính mình".