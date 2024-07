Mì chính, hay monosodium glutamate (MSG), là chất điều vị được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực để tăng cường hương vị của các món ăn. Mì chính được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 bởi nhà khoa học Nhật Bản, Kikunae Ikeda. Ông phát hiện axit glutamic, loại axit amin tự nhiên, có khả năng tạo ra hương vị umami - một trong năm hương vị cơ bản cùng với ngọt, chua, mặn và đắng.

Nhiều năm qua, mì chính trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về ảnh hưởng của nó đến sức khỏe con người. Một số người tin rằng mì chính có thể gây ra các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại chỉ ra mì chính an toàn khi được sử dụng với lượng hợp lý.

Các tổ chức y tế lớn như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đều công nhận mì chính là chất phụ gia an toàn. Tuy nhiên, một số người có thể nhạy cảm với mì chính và nên hạn chế sử dụng.

Một câu hỏi phổ biến mà nhiều người nấu ăn thường đặt ra là liệu việc cho mì chính trực tiếp vào nồi canh đang sôi có gây độc hại không.

PGS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm Đại học Bách Khoa cho biết, thực tế, việc cho mì chính vào nồi canh sôi không gây ra bất kỳ phản ứng hóa học độc hại nào.

Cho mì chính vào nồi canh đang sôi không gây ra loại độc tốt nào.

Các nhà khoa học đã chứng minh mì chính chỉ bị mất tính điều vị (mất khả năng tạo vị cho món ăn) ở nhiệt độ trên 3000 độ C trong 2 giờ. Trong khi đó, nhiệt độ nấu nướng thông thường của chúng ta là 100 độ C, cá biệt có nhiệt độ sôi của dầu là 260 độ C. Do đó, mì chính không bị phân hủy và không tạo ra các chất độc hại ở nhiệt độ nước sôi.

Theo ông Thịnh, dù mì chính không gây độc hại khi cho vào nồi canh đang sôi, nhưng việc sử dụng mì chính cũng cần tuân theo một số nguyên tắc để đảm bảo sức khỏe.

Mì chính chỉ nên được sử dụng với lượng nhỏ, khoảng 1-2 muỗng cà phê cho mỗi lần nấu ăn. Việc lạm dụng mì chính có thể làm mất cân bằng hương vị tự nhiên của món ăn và gây ra cảm giác không thoải mái cho người nhạy cảm.

Để giữ được hương vị tốt nhất, bạn nên thêm mì chính vào món ăn ở giai đoạn cuối của quá trình nấu. Điều này giúp mì chính tan đều và không bị nấu chín quá lâu, giữ được hiệu quả điều vị tối đa.

Ngoài mì chính, bạn cũng nên kết hợp với các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, và các loại thảo mộc để tạo ra hương vị phong phú và tốt cho sức khỏe.

Vị chuyên gia chia sẻ, nếu bạn hoặc người thân trong gia đình có triệu chứng nhạy cảm với mì chính, hãy hạn chế sử dụng và thay thế bằng các phương pháp điều vị tự nhiên khác. Hãy luôn lắng nghe cơ thể mình và điều chỉnh cách nấu ăn phù hợp để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.