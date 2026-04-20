Cho hút thuốc lá điện tử tại chỗ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

N.Dung |

Theo Nghị định 90, người sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt 3-5 triệu đồng; chứa chấp có thể bị phạt đến 10 triệu đồng, kèm buộc tiêu hủy.

Nghị định 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ có hiệu lực từ ngày 15-5, bổ sung nhiều quy định siết chặt quản lý thuốc lá thế hệ mới.

Cho hút thuốc lá điện tử tại chỗ có thể bị phạt tới 10 triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng triệt phá đường dây thuốc lá điện tử, thu giữ nhiều sản phẩm. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Người chứa chấp người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, trừ trường hợp là người thân trong gia đình như ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, anh chị em ruột.

Ngoài ra, các hành vi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Nghị định cũng quy định xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với vi phạm liên quan hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá, như không có khu vực tư vấn trực tiếp, thiếu tài liệu truyền thông, không đảm bảo phương tiện tư vấn từ xa hoặc không thông báo với Sở Y tế trước khi triển khai.

Quy định được ban hành trong bối cảnh tỉ lệ sử dụng thuốc lá thế hệ mới gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng trên gần 2.500 sinh viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM cho thấy khoảng 14% từng thử thuốc lá điện tử và 3% đang sử dụng; với thuốc lá nung nóng, tỉ lệ lần lượt là 6% và 0,8%. Độ tuổi bắt đầu sử dụng trung bình khoảng 16,9.

Khảo sát cũng ghi nhận nhiều nhận thức sai lệch: 37,8% cho rằng thuốc lá điện tử không chứa nicotine, 15% nghĩ chỉ là "hơi nước" vô hại, trong khi hơn 43% tin sản phẩm giúp bỏ thuốc lá truyền thống.

Các chuyên gia cảnh báo thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng vẫn chứa nicotine gây nghiện, kim loại nặng và các hợp chất hữu cơ bay hơi, một số có khả năng gây ung thư. Nicotine đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ ở thanh thiếu niên, làm suy giảm khả năng học tập và tăng nguy cơ lệ thuộc chất gây nghiện.

Việc siết chặt quản lý được kỳ vọng góp phần hạn chế xu hướng gia tăng sử dụng thuốc lá thế hệ mới, nhất là trong giới trẻ.

