"Chiêu" bất ngờ từ Nga khiến F-22, F-35 của Mỹ khốn đốn vì nhiễu loạn

Theo National Interest, các nguồn tin của Israel "ngày càng bị thuyết phục" rằng ba tuần gián đoạn kết nối định vị GPS trong các chuyến bay dân sự là ảnh hưởng từ việc Nga gây nhiễu tại Syria.



Vấn đề không chỉ ở Syria. Các máy bay của Na Uy và Phần Lan cũng báo cáo về tình trạng GPS của họ bị ảnh hưởng khi gần lãnh thổ Nga.

Các lực lượng Nga đã gây nhiễu hệ thống GPS ở Trung Đông. Chiến dịch tác chiến điện tử có thể ảnh hưởng đến các lực lượng Mỹ đang tập trung trong khu vực ngay trước các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.

"Kể từ mùa xuân năm ngoái, các phi công bay qua Trung Đông, đặc biệt là xung quanh Syria, đã nhận ra rằng hệ thống GPS của họ đã hiển thị sai vị trí hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn", tờ Times of Israel đưa tin vào cuối tháng 6/2019.

Dữ liệu từ một nhà nghiên cứu ở Mỹ thu thập được cho thấy tín hiệu định vị vệ tinh với các máy bay bay qua không phận Israel bị gián đoạn trong những tuần gần đây có thể bắt nguồn từ một căn cứ không quân của Nga bên trong Syria.

Sự can thiệp vào hệ thống Định vị Toàn cầu dường như không nhắm cụ thể vào Israel mà khả năng Nhà nước Do Thái bị thiệt hại do Moscow nỗ lực bảo vệ quân đội nước này khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và khẳng định sự thống trị của mình trong lĩnh vực điện tử, Todd Humphreys, một Giáo sư tại Đại học Texas chia sẻ với tờ The Times of Israel.

“Moscow đang cố gắng gây nhiễu cho cả máy bay phương Tây - bao gồm cả máy bay F-22 và F-35 tàng hình tiên tiến - và các máy bay không người lái của khủng bố”, chuyên gia cho hay.

Từ tháng 4/2019, lực lượng Không quân Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và F-35 tới Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm xây dựng lực lượng vững mạnh hơn chuẩn bị cho trường hợp Washington đụng độ với Tehran sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Hiện đang có nhiều tin đồn cho thấy Chính phủ Israel né tránh mọi tuyên bố. Nhưng nếu Nga vô tình phá vỡ định vị GPS của một quốc gia thân thiện, tại sao Moscow đã không họ dừng lại?

Câu trả lời có thể nằm ở chỗ giới hạn của chiến tranh điện tử Nga - mặc dù mạnh hơn nhiều so với chiến tranh điện tử của quân đội Mỹ - vẫn còn không chuẩn trong việc nhắm chính xác mục tiêu.

Liên đoàn các Hiệp hội Phi công Hàng không Quốc tế và Cơ quan Quản lý Sân bay Israel hồi cuối tháng 6/2019 đã thông báo rằng nhiều chuyến bay của nước này bị mất tín hiệu vệ tinh GPS khi bay vào hoặc ra khỏi Ben Gurion ở Israel. Dù không có rủi ro nào cho hành khách nhưng máy bay ít nhiều bị ảnh hưởng.

“Các tín hiệu GPS bị xáo trộn lần đầu tiên được phát hiện trong cuộc tập trận Trident Juncture quy mô lớn của NATO ở Na Uy vào cuối tháng 10/2018”, Defense News đưa tin.

“Cơ quan tình báo quốc phòng Na Uy cho biết họ đã theo dõi nguồn gây nhiễu tín hiệu và được biết điều này đến từ một căn cứ quân sự của Nga trên Bán đảo Kola", thông tin từ Defense News cho biết.

Vào cuối năm 2018, Phần Lan và Na Uy đều khiếu nại Nga về sự gián đoạn của tín hiệu định vị. “Các giám đốc quốc phòng và hàng không dân dụng ở Phần Lan và Na Uy cảnh báo rằng việc gây nhiễu GPS gây ra rủi ro nghiêm trọng cho cả máy bay quân sự và thương mại ở High North,” Defense News lưu ý.

“Nga yêu cầu (chúng tôi) đưa ra bằng chứng. Chúng tôi đã đưa cho họ bằng chứng ”, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen chia sẻ với Arctic Today.

Trong khi đó, ông Bakke-Jensen cáo buộc rằng việc gây nhiễu này là hoàn toàn cố ý.

Quân đội Mỹ đang có kế hoạch thử nghiệm hệ thống GPS chống nhiễu ở châu Âu như một bước đi tiềm năng nhằm chống lại chiến tranh điện tử của Nga.

Trung đoàn kỵ binh số 2 của quân đội Đức sẽ có GPS chống nhiễu mới vào cuối năm 2019.