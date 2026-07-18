Chiến thuật hoàn hảo của xe BMP-2M khi thêm module mới

Với việc được trang bị module chiến đấu Berezhok, xe chiến đấu bộ binh BMP-2M của Nga sở hữu khả năng đáng kinh ngạc.

Xe BMP-2M trang bị module Berezhok bắn đạn thật.

Các khả năng của module chiến đấu mới

Theo báo Izvestia, trong quá trình huấn luyện với BMP-2M được tích hợp Berezhok, các kíp lái xe chiến đấu bộ binh bắt đầu thực hành bắn gián tiếp vào các mục tiêu không bị phát hiện. Chiến thuật bắn này cho phép tấn công đối phương ở tầm bắn vài km.

Trong các cuộc diễn tập bắn đạn thật, các kíp lái BMP-2M hoạt động phối hợp với người điều khiển máy bay không người lái tại trường bắn. Chiến thuật này cho phép họ tiêu diệt kẻ thù mà không bị phát hiện.

Berezhok là một tháp pháo bọc thép với pháo tự động 2A42 30mm, súng máy PKTM 7,62mm, súng phóng lựu tự động AG-30M 30mm và hai hệ thống tên lửa chống tăng Kornet, có khả năng phá hủy các xe bọc thép và các vị trí hỏa lực từ khoảng cách vài km.

Module chiến đấu này cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động mới với tính năng theo dõi mục tiêu tự động và máy tính đạn đạo.

Chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov nhận định chiến thuật sử dụng xe bọc thép trong các chiến dịch quân sự đặc biệt đã trải qua những thay đổi đáng kể.

"Trước đây, việc bắn từ các vị trí gián tiếp rất hiếm gặp. Xe tăng và xe chiến đấu bộ binh được thiết kế để thâm nhập sâu vào tuyến phòng thủ và thực hiện các cuộc di chuyển quân cơ động.

Nhưng số lượng lớn máy bay không người lái trên chiến trường, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các phương tiện bọc thép đã buộc họ phải sử dụng chúng theo những cách mới, tìm ra các kỹ thuật chiến đấu mới", chuyên gia Leonkov nói.

Việc lắp đặt module Berezhok hiện đại đã mở rộng đáng kể khả năng chiến đấu của xe BMP-2M. Giờ đây, chuyên gia quân sự Yuri Lyamin tin rằng, các binh sĩ Nga cần phải học cách sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

"Bắn pháo 30mm từ các vị trí gián tiếp là một lựa chọn hữu ích. Với cỡ nòng và tầm bắn xa của pháo 30mm, độ chính xác tuyệt đối là không thể. Đạn 30mm có công suất thấp sẽ không phá hủy được hầm trú ẩn hoặc các vị trí dưới tầng hầm.

Nhưng vì pháo là tự động, nó có thể bắn một loạt đạn từ khoảng cách xa để yểm trợ và phân tán các nhóm tấn công của địch đang tiến lên hoặc các máy bay chiến đấu đang xoay vòng và phá hủy các hệ thống robot mặt đất đang vận chuyển đạn dược hoặc các vật tư thiết yếu khác", ông Lyamin cho biết.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý pháo 30mm cũng có thể nhắm trúng các ăng-ten của các trung tâm liên lạc hoặc trung tâm điều khiển UAV, vốn thường được đặt gần tiền tuyến hơn.

Súng phóng lựu tự động gắn trên xe, một phần của hệ thống vũ khí Berezhka rất phù hợp cho việc bắn ở góc cao. Nó có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm bắn lên đến 2km.

Các kíp lái BMP-3 là những người đầu tiên làm chủ được hỏa lực gián tiếp. Loại xe này được trang bị hai khẩu pháo: Một khẩu pháo tự động 30mm và một khẩu pháo mạnh mẽ 100mm, chính vũ khí này được sử dụng hiệu quả trong chiến đấu để phá hủy các công sự của kẻ thù.

Hỏa lực gián tiếp từ các xe bọc thép hạng nặng đã chứng tỏ hiệu quả trong chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga. Vì lý do đó, việc triển khai phương pháp này đã được binh lính tích cực và kỹ lưỡng thử nghiệm trên các xe chiến đấu hạng nhẹ hơn, ông Lyamin lưu ý.

Chiến thuật tấn công chớp nhoáng

Dựa trên kinh nghiệm thu được trong chiến đấu, khả năng của các phương tiện chiến đấu không ngừng được mở rộng. Theo báo Izvestia, các kíp lái xe tăng và xe chiến đấu đã bắt đầu sử dụng chiến thuật tấn công theo cặp.

Chiếc xe hoạt động ở tuyến đầu tiến vào tầm bắn cực gần chỉ trong vài phút để bắn một vài quả đạn, sau đó rút lui về vị trí ẩn nấp. Nó phát động cuộc tấn công tiếp theo từ một hướng mới.

Trong khi đó, chiếc xe thứ hai khai hỏa từ một ống phóng đã được chuẩn bị sẵn ở phía sau vào các mục tiêu đã được phát hiện. Sức mạnh của đạn pháo 125mm trên xe tăng đảm bảo tiêu diệt các hầm trú ẩn, ổ súng máy và xe bọc thép của đối phương.

Những cuộc oanh tạc bằng hỏa lực như vậy là không thể thực hiện được nếu không có sự chuẩn bị. Các kíp lái xe tăng lên kế hoạch trước cho các tuyến đường tiến quân, tính đến địa hình và sự phản công của các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang đối phương.

Tương tác với máy bay không người lái đóng vai trò then chốt trong chiến thuật mới.

Máy bay không người lái trinh sát của Nga điều chỉnh hỏa lực xe tăng từ các vị trí gián tiếp, truyền tải tọa độ mục tiêu chính xác, báo cáo về cơ sở hạ tầng mới được phát hiện của đối phương và cảnh báo kíp lái về các mối đe dọa tiềm tàng.

Các yếu tố then chốt của chiến thuật mới là tính năng động và khó đoán. Các cuộc tấn công chớp nhoáng của xe tăng và xe chiến đấu cung cấp cho quân đội Nga hỏa lực tối đa tại khu vực mục tiêu. Cách tiếp cận chiến đấu mới này cho phép các nhóm tấn công tiến công với hiệu quả tối đa.