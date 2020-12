Chiếc tiêm kích nào của Liên Xô từng gây chấn động thế giới?

Là một trong những tiêm kích cánh xuôi đầu tiên được sản xuất hàng loạt, MiG-15 đã làm rung chuyển giới quan sát phương Tây với một loạt chiến thắng oanh liệt trong những ngày đầu của Chiến tranh Triều Tiên.

Trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhà sản xuất Liên Xô Mikoyan-Gurevich đã tung ra MiG-9, một tiêm kích phản lực một phần được thiết kế dựa theo công nghệ của Đức, theo National Interest.

Nhưng MiG-9 đã gặp phải vô số các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoạt động của động cơ phản lực cánh quạt: lực đẩy không đủ và các vấn đề về độ tin cậy. Nhà sản xuất đã giải thích ngắn gọn ý tưởng về các biến thể MiG-9 tiên tiến với động cơ cải tiến, nhưng cuối cùng họ quyết định rằng nền tảng MiG-9 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn cho dự án tiêm kích MiG-15 mới ra đời.

Liên Xô đã tìm cách nhập khẩu động cơ của Anh cho chiếc tiêm kích mới - những động cơ này được sao chép, cải tiến và sản xuất hàng loạt với tên gọi Klimov RD-45. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất trong thiết kế của MiG-15 không phải là động cơ mà là cánh xuôi 35 độ.

MiG-15 là một trong những tiêm kích sản xuất loạt đầu tiên phù hợp với thiết kế này, hứa hẹn khả năng xử lý tốt hơn với tốc độ duy trì cao hơn. Tiêm kích MiG-15 có tốc độ tối đa hơn 1.000 km / h, tức khoảng Mach 0,87. Được thiết kế cho nhiệm vụ chống máy bay ném bom, MiG-15 có hai khẩu pháo tự động 23mm và một khẩu pháo 37mm.

Sau một thời gian ngắn trong giai đoạn sau của Nội chiến Trung Quốc, MiG-15 đã xuất hiện một cách bùng nổ trong Chiến tranh Triều Tiên. Chiếc tiêm kích của Liên Xô tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với hầu hết mọi thứ do lực lượng không quân Liên hợp quốc do Mỹ dẫn đầu trang bị.

Vào cuối năm 1950, các phi đội MiG-15 bắt đầu gây ra những tổn thất đáng kể trong các cuộc đối đầu với những chiếc F-51D và F-80 của Mỹ.

Trung tướng Không quân về hưu Charles “Chick” Cleveland nói với Tạp chí Hàng không và Vũ trụ: “Đúng là chết tiệt, nó thật đáng sợ. “Bạn phải nhớ rằng chiếc MiG-15 nhỏ bé của Triều Tiên đã thành công khi làm được điều mà tất cả những chiếc Focke-Wulfs và Messerschmitts trong Thế chiến thứ hai không bao giờ làm được: đánh đuổi lực lượng máy bay ném bom của Mỹ ngay trên bầu trời.”

Trong một cuộc giao tranh năm 1951 được gọi là “Thứ Năm Đen”, khoảng 30 chiếc MiG-15 đã tấn công một lực lượng lớn hơn nhiều, gần 50 máy bay ném bom B-29 cùng với khoảng 100 tiêm kích của Mỹ. Ít nhất mười máy bay ném bom B-29 và một số tiêm kích F-84 đã bị bắn rơi hoặc hư hỏng không thể sửa chữa.

Các nguồn tin của Liên Xô nói con số cao hơn nhiều. Trên thực tế, tổn thất trên không của Mỹ nhiều đến mức Bộ chỉ huy Mỹ buộc phải đổi mới chiến lược ném bom ban ngày để cho oanh tạc cơ B-29 chuyển sang hoạt động ban đêm ít rủi ro hơn.

Một số nhà bình luận quốc phòng lập luận rằng hệ thống xác nhận tiêu diệt hai tầng của Liên Xô liên tục ghi nhận vượt quá thực tế số lượng máy bay Mỹ bị MiG-15 của Liên Xô bắn hạ trong Chiến tranh Triều Tiên.

Sự khác biệt trong hệ thống đếm đã dẫn đến các ước tính khác nhau, các báo cáo của Mỹ và Liên Xô đôi khi chênh lệch tới hàng chục tiêm kích. Liên Xô tuyên bố rằng MiG-15 đã bắn rơi hơn 1.000 máy bay đối phương trong suốt Chiến tranh Triều Tiên. Trong khi đó, Không quân Mỹ thừa nhận chỉ có 139 chiếc MiG-15 của Liên Xô bị tổn thất.

MiG-15 là một trong những tiêm kích thành công nhất vào giữa thế kỷ 20, sánh ngang với F-86 Sabre của Mỹ. Nó cũng nằm trong số những tiêm kích được sản xuất nhiều nhất trong thời kỳ hậu chiến, với hơn 13.000 chiếc. MiG-15 sau đó được thay thế bằng MiG-17 tiên tiến hơn.