Chiếc Nissan giá quy đổi hơn 240 triệu đồng này quá hợp cho gia đình nhỏ thích đi phượt: 4 chỗ, 2 cầu, tiện nghi ổn, ADAS ‘ngon’

Nissan ra mắt bản cập nhật cho Dayz, mẫu xe du lịch rẻ nhất của hãng tại Nhật Bản. Đợt nâng cấp tập trung bổ sung công nghệ an toàn tiêu chuẩn, tiện nghi khoang lái và màu sơn mới, đi kèm mức giá khởi điểm hấp dẫn.

Mẫu xe du lịch nhỏ nhất và có giá thành hợp lý nhất trong dải sản phẩm của Nissan tại thị trường Nhật Bản - Nissan Dayz - vừa nhận được bản cập nhật mới, tập trung vào tính năng an toàn, trang bị khoang lái và bổ sung màu sơn ngoại thất. Được quy hoạch và phát triển dưới liên doanh NMKV giữa Nissan và Mitsubishi, mẫu xe đô thị này tiếp tục duy trì thiết kế song sinh với các dòng xe kei car Mitsubishi eK Custom và eK X.

Nissan Dayz là mẫu xe dạng mini MPV cho đô thị. Ảnh: Nissan

Thế hệ thứ hai của Dayz ra mắt từ năm 2019 và đã trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đầu tiên vào năm 2023. Trong đợt cập nhật này, xe giữ nguyên thiết kế tổng thể và tập trung vào việc bổ sung các tùy chọn phối màu hai tông sắc mới như Trắng ngọc trai kết hợp Latte Cinnamon hay Trắng Băng giá kết hợp Xanh Celadon. Trên tất cả cấu hình hai tông màu, tay nắm cửa hiện được sơn đồng màu với phần mái xe.

Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ

Những khách hàng tìm kiếm sự khác biệt có thể lựa chọn các biến thể Bolero hoặc Highway Star Urban Chrome do bộ phận Nissan Motorsport & Customize (NMC) đảm nhiệm sản xuất. Phiên bản Bolero được phát triển dựa trên bản tiêu chuẩn Dayz X, sở hữu bộ mâm hợp kim 15 inch mang phong cách xe đua rally, ốp gương chiếu hậu màu trắng cùng không gian nội thất kết hợp tông màu kem và hồng.

Trong khi đó, phiên bản Highway Star Urban Chrome tạo điểm nhấn bằng các chi tiết mạ chrome tối màu, ốp gương màu bạc, bộ mâm hợp kim 15 inch đa chấu, thảm sàn đặc biệt và ghế ngồi bọc chất liệu chống thấm nước mềm mại.

Xe có nhiều tùy chọn kiểu thiết kế khác nhau. Ảnh: Nissan

Nâng cấp tiện nghi và an toàn

Thay đổi quan trọng nhất trên Nissan Dayz đợt này là việc đáp ứng trọn vẹn các quy định an toàn mới nhất tại Nhật Bản. Để đạt được tiêu chuẩn này, Nissan đã mở rộng góc quan sát theo phương ngang của camera phía trước, qua đó gia tăng phạm vi nhận diện và nâng cao độ tin cậy cho hệ thống phanh khẩn cấp tự động.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất tích hợp sẵn hệ thống cảnh báo kiểm tra hàng ghế sau dưới dạng trang bị tiêu chuẩn, giúp người lái tránh bỏ quên đồ đạc hoặc hành lý ở phía sau. Khách hàng ngồi ở hàng ghế trước cũng được cung cấp thêm một cổng sạc chuẩn USB Type-C tiện lợi cho các thiết bị di động.

Tiện nghi bên trong được trau chuốt hơn. Ảnh: Nissan

Khoang cabin bố trí 4 ghế ngồi. Ảnh: Nissan

Nissan "hào phóng" về dẫn động cho xe nhỏ

Dưới nắp capo, Nissan Dayz tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ 3 xi-lanh dung tích 660cc, đi kèm hộp số tự động vô cấp XTronic CVT và tùy chọn dẫn động cầu trước (FWD) hoặc bốn bánh (4WD). Phiên bản động cơ hút khí tự nhiên đạt công suất 52 mã lực (38 kW). Phiên bản động cơ tăng áp sản sinh công suất 64 mã lực (47 kW), kết hợp cùng hệ thống mild-hybrid bổ sung thêm 2,7 mã lực (2,0 kW).

Động cơ nhỏ nhưng lại có dẫn động 2 cầu. Ảnh: Nissan

Giá bán

Giá khởi điểm của Nissan Dayz tại thị trường Nhật Bản là 1.500.400 Yên (tương đương khoảng 241 triệu VNĐ). Mức giá tăng lên cao nhất ở mức 2.217.600 Yên (tương đương khoảng 356 triệu VNĐ) dành cho phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ tăng áp, dẫn động 4WD cùng gói trang bị Highway Star Urban Chrome.



