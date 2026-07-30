Chiếc Mercedes-Benz này bán lại chưa đến 700 triệu: 7 chỗ phục vụ gia đình, rẻ hơn thị trường cả trăm triệu khiến 'nói chẳng ai tin'

Chiếc Mercedes-Benz GL 400 đời 2015 có mức giá bán lại chỉ ngang ngửa một số mẫu MPV cỡ nhỏ như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7, Hyundai Stargazer,...

Một chiếc Mercedes-Benz GL 400, đời 2015 được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá 695 triệu đồng. Mức giá trên khiến người bán nói vui rằng "nói chẳng ai tin". Lý do bởi những chiếc GL cùng đời có mức giá bán lại trên thị trường xe cũ cao hơn khá nhiều.

Tham khảo một chuyên trang bán xe cũ, có hai chiếc GL 400 cùng đời được rao bán khoảng 900 triệu đồng. Hay một chiếc Mercedes-Benz GL 500 4Matic có giá bán lại không dưới 1 tỷ đồng, thậm có chiếc 1,61 tỷ. Tương tự với GL 350 máy dầu cùng đời cũng có mức giá loanh quanh 1 tỷ đồng. Có thể thấy chiếc trong bài viết có mức giá thấp hơn hẳn.

Người bán không chia sẻ lý do cụ thể khiến mức giá rao bán thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường xe cũ. Theo thông tin đăng tải, xe vẫn giữ tình trạng máy móc và hộp số nguyên bản, chưa từng va chạm hay ngập nước. Ngoại thất sơn trắng còn khá mới, các chi tiết mạ chrome và chóa đèn chưa xuất hiện dấu hiệu ố mờ hay xuống cấp theo thời gian. Đáng chú ý, hình ảnh rao bán có dấu hiệu đã qua xử lý bằng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, người bán khẳng định ngoại thất thực tế của chiếc xe không có nhiều khác biệt so với hình ảnh đăng tải.

Tuy nhiên với một mẫu xe Đức hơn 10 năm tuổi, các chi tiết như hệ thống cao su giảm chấn, các đường ống nước làm mát,... nhiều khả năng sẽ xuống cấp và cần được bảo dưỡng, thay mới nếu như chủ cũ chưa thực hiện các hạng mục này.

Bên trong nội thất, chiếc GL 400 rao bán sử dụng tông màu be chủ đạo. Tình trạng ở mức trung bình, da ghế ngồi đã xuất hiện nhiều vết nhăn và mất độ căng sau hơn 1 thập kỷ xuất xưởng. Hay nút điều hòa đã có dấu hiệu bị bong tróc do được bấm nhiều. Điểm cộng là tông màu be vẫn giữ được độ sáng, không bị ố bẩn.

Màn hình giải trí trên Mercedes-Benz GL 400 là dạng TFT 7 inch, đi kèm các tiện ích kết nối điện thoại thông minh. Tuy nhiên vẫn thiếu đi kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Đầu ra của hệ thống giải trí là thương hiệu Harman Kardon quen thuộc. Khu vực bệ trung tâm có núm COMAND để sử dụng màn hình giải trí và núm xoay chuyển 5 chế độ lái. Tiện ích hàng ghế sau gồm điều hòa riêng biệt và rèm che nắng chỉnh tay. Cả ghế lái và ghế phụ đều có thể chỉnh điện, tích hợp tính năng sưởi.

Mercedes-Benz GL400 được trang bị khối động cơ V6 3.0L sản sinh công suất tối đa 333 mã lực, mô-men xoắn cực đại 480 Nm. Hộp số là loại tự động 7 cấp 7G-Tronic plus, hệ dẫn động bốn bánh 4Matic.