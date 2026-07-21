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Chiếc iPhone Pro Max đang giảm giá chạm đáy ngay lúc này

Huỳnh Duy
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Đây được xem là một trong những mẫu iPhone Pro Max có giá dễ tiếp cận nhất hiện nay nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Thị trường iPhone đã qua sử dụng tại Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong phân khúc smartphone cao cấp. Bên cạnh các mẫu iPhone 17 đang được phân phối chính hãng, nhiều thiết bị như iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro hay iPhone 15 Pro Max vẫn giữ sức hút nhờ giá bán giảm mạnh.

iPhone 15 Pro Max

Ở thị trường máy cũ, iPhone 15 Pro Max hiện được chào bán phổ biến trong khoảng 17,5-19 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm mới ra mắt.

IPhone 15 Pro Max giảm giá chạm đáy hấp dẫn , săn ngay cơ hội vàng năm 2026 - Ảnh 1.

iPhone 15 Pro Max. (Ảnh: The Guardian)

Điểm mạnh của mẫu máy này nằm ở thiết kế khung viền titan giúp giảm trọng lượng, cổng sạc USB-C thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng và hệ thống camera tele hỗ trợ zoom quang học 5x. Bên trong là vi xử lý A17 Pro, vẫn thuộc nhóm chip có hiệu năng mạnh trên thị trường, đáp ứng tốt từ nhu cầu giải trí, chơi game đến chỉnh sửa hình ảnh, video.

Với cấu hình hiện tại, iPhone 15 Pro Max vẫn được đánh giá đủ sức phục vụ người dùng thêm nhiều năm mà không gặp nhiều hạn chế về hiệu năng hay khả năng cập nhật phần mềm.

iPhone 15 Pro

Nếu không cần màn hình quá lớn, iPhone 15 Pro là lựa chọn đáng cân nhắc khi giá máy cũ hiện dao động từ 14,5-16,5 triệu đồng.

IPhone 15 Pro Max giảm giá chạm đáy hấp dẫn , săn ngay cơ hội vàng năm 2026 - Ảnh 2.

iPhone 15 Pro. (Ảnh: Pocket-lint)

Thiết bị vẫn sở hữu những nâng cấp quan trọng của thế hệ iPhone 15 Pro như khung titan, nút Action Button có thể tùy biến nhiều tác vụ và màn hình ProMotion tần số quét 120 Hz.

Nhờ sử dụng chung chip A17 Pro với bản Pro Max, mẫu máy này vẫn xử lý mượt các tựa game có đồ họa cao, công việc chỉnh sửa video hay đa nhiệm hằng ngày. Với mức giá hiện nay, nhiều người dùng đánh giá đây là một trong những mẫu iPhone Pro có tỷ lệ hiệu năng trên giá bán hấp dẫn nhất.

iPhone 14 Pro Max

Trong nhóm iPhone cao cấp đời cũ, iPhone 14 Pro Max tiếp tục giữ sức hút khi giá bán đã giảm xuống còn khoảng 13,5-15 triệu đồng.

IPhone 15 Pro Max giảm giá chạm đáy hấp dẫn , săn ngay cơ hội vàng năm 2026 - Ảnh 3.

iPhone 14 Pro Max. (Ảnh: GenK)

Dù ra mắt trước dòng iPhone 15 Pro, thiết bị vẫn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như màn hình Dynamic Island, camera chính 48 MP và hiệu năng ổn định nhờ chip A16 Bionic.

Bên cạnh đó, thời lượng pin tốt cùng màn hình kích thước lớn giúp iPhone 14 Pro Max phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc trên điện thoại, xem video hoặc chơi game trong thời gian dài. Với mức giá hiện tại, đây vẫn là lựa chọn cân bằng giữa chi phí đầu tư và trải nghiệm sử dụng, đặc biệt với những người không quá quan tâm đến các tính năng mới nhất trên dòng iPhone 17.

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điện thoại

iPhone 15 Pro Max giảm giá

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