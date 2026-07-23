HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chiếc iPhone giá chỉ từ 13,7 triệu đồng, mua lúc này là hợp lý nhất

Huỳnh Duy
|

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone có mức giá phải chăng nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng và hỗ trợ lâu dài, đây là cái tên rất đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.

Từng có giá khoảng 17 triệu đồng khi mở bán, mẫu máy này hiện được nhiều hệ thống bán lẻ chính hãng chào bán từ khoảng 13,7 triệu đồng, trở thành chiếc iPhone mới có giá dễ tiếp cận nhất của Apple.

Theo đánh giá của BGR, iPhone 16e là mẫu iPhone mang lại giá trị tốt cho phần lớn người dùng khi cân bằng được giữa hiệu năng, tuổi thọ sử dụng và mức giá. Trong khi đó, việc Apple tung ra iPhone 17e không khiến iPhone 16e trở nên lỗi thời mà ngược lại, giúp mẫu máy này hấp dẫn hơn nhờ mức giá đã giảm đáng kể.

Hiệu năng vẫn thuộc nhóm đầu phân khúc

Điểm đáng giá nhất trên iPhone 16e là phần cứng gần như không có nhiều khoảng cách với các mẫu iPhone mới hơn. Máy được trang bị chip A18, bộ xử lý vẫn đủ mạnh để xử lý mọi tác vụ phổ biến từ lướt web, xem video, chơi game cho tới chỉnh sửa ảnh hay dựng video ngắn.

- Ảnh 1.

Giá bán giảm giúp iPhone 16e trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc dưới 15 triệu đồng. (Ảnh: LetemsvetemApplem)

Quan trọng hơn, A18 cũng là nền tảng hỗ trợ Apple Intelligence, đồng nghĩa chiếc máy vẫn còn nhiều năm được Apple cập nhật iOS và các tính năng AI mới. Đây là yếu tố khiến iPhone 16e nổi bật hơn nhiều mẫu iPhone cũ đang được bán trên thị trường.

BGR nhận định, nếu mục tiêu là tìm một chiếc iPhone có thể sử dụng ổn định trong 4-5 năm tới mà không phải bỏ ra số tiền quá lớn, iPhone 16e là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, Apple vẫn duy trì những yếu tố vốn làm nên trải nghiệm của iPhone. Máy sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR kích thước 6,1 inch, thân máy bằng nhôm cho cảm giác cầm nhẹ nhưng chắc chắn, đi kèm Face ID, cổng USB-C, khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68 cùng hệ sinh thái đồng bộ với Mac, iPad, Apple Watch hay AirPods.

Có đánh đổi nhưng phù hợp với nhiều người dùng

Để đưa giá bán xuống thấp, Apple đã cắt giảm một số trang bị cao cấp trên iPhone 16e. Máy chỉ có một camera sau 48 MP, không được trang bị màn hình ProMotion 120 Hz và cũng không hỗ trợ MagSafe như các mẫu iPhone cao cấp.

- Ảnh 2.

Màn hình OLED 6,1 inch vẫn đáp ứng đủ nhu cầu giải trí và làm việc. (Ảnh: The Disconnekt)

Tuy nhiên, những điểm cắt giảm này không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của phần lớn người dùng phổ thông.

Camera Fusion 48 MP vẫn cho chất lượng ảnh sắc nét, hỗ trợ quay video 4K và đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, du lịch hay lưu giữ khoảnh khắc gia đình. Trong khi đó, màn hình 60 Hz vẫn đủ mượt cho các tác vụ thông thường.

Một điểm cộng khác là thời lượng pin. Nhờ chip A18 kết hợp modem Apple C1, iPhone 16e được đánh giá có khả năng hoạt động cả ngày với cường độ sử dụng thông thường, trở thành một trong những mẫu iPhone có thời lượng pin tốt ở phân khúc.

Mức giá khiến iPhone 16e trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết

Sau khi iPhone 17e lên kệ, iPhone 16e liên tục được điều chỉnh giá tại thị trường Việt Nam. Từ mức khoảng 17 triệu đồng khi mới ra mắt, sản phẩm hiện chỉ còn từ khoảng 13,7 triệu đồng tại nhiều đại lý chính hãng, thậm chí có thể thấp hơn nếu áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc thanh toán trực tuyến.

- Ảnh 3.

iPhone 16e và iPhone 16. (Ảnh: PhoneArena)

Ở tầm giá này, người dùng có thể sở hữu một chiếc iPhone hoàn toàn mới với chip A18, màn hình OLED, camera 48 MP, pin tốt và nhiều năm cập nhật phần mềm từ Apple.

Theo BGR, nếu không có nhu cầu về camera chuyên nghiệp, màn hình tần số quét cao hay các tính năng chỉ xuất hiện trên dòng Pro, iPhone 16e hiện là mẫu iPhone đáng mua nhất.

Thông tin liên quan đến ứng dụng có trên tất cả dòng máy iPhone, người dùng nên biết càng sớm càng tốt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

điện thoại

giá rẻ

iPhone 16E

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại