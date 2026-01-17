Chiếc bát bất ngờ phát nổ khiến người phụ nữ bỏng toàn thân: 3 loại bát nên cân nhắc khi đựng đồ nóng kẻo tự hại thân

Theo bác sĩ Diêm Tông Hải, Trưởng Trung tâm Chất độc lâm sàng, Bệnh viện Trường Canh (Đài Loan, Trung Quốc), các sản phẩm inox hai lớp có cấu trúc rỗng bên trong, khi gặp nhiệt độ cao rất dễ phát sinh chênh lệch nhiệt và gây nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách.

Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ ở Hồ Bắc trong lúc nấu ăn đã tiện tay lấy một chiếc bát inox hai lớp để đựng dầu vừa đun sôi. Chỉ sau đó ít phút, chiếc bát bất ngờ phát nổ, dầu nóng bắn tung tóe khiến nạn nhân bị bỏng nghiêm trọng ở mặt và nhiều vùng trên cơ thể.

Giải thích về cơ chế, chuyên gia cho biết bát inox hai lớp được thiết kế chống nóng bằng cách tạo một khoang không khí kín ở giữa. Khi tiếp xúc với dầu có nhiệt độ trên 150 độ C, không khí bên trong khoang sẽ giãn nở nhanh. Nếu áp suất vượt quá giới hạn chịu đựng của vật liệu, bát có thể nứt vỡ hoặc phát nổ tức thì, gây nguy cơ bỏng rất lớn.

Không chỉ inox hai lớp, bát thủy tinh và gốm mỏng cũng không an toàn

Ngoài bát inox hai lớp, chuyên gia cảnh báo thêm hai loại bát quen thuộc trong gia đình cũng không phù hợp để đựng dầu nóng.

Với bát thủy tinh thông thường, nhược điểm lớn là độ dẻo kém và khả năng chịu nhiệt hạn chế. Khi đổ dầu nóng vào, mặt trong của bát giãn nở đột ngột trong khi mặt ngoài vẫn ở nhiệt độ phòng, tạo ra sự chênh lệch nhiệt lớn. Áp lực này dễ khiến bát nứt vỡ và các mảnh thủy tinh cùng dầu nóng bắn ra xung quanh, gây bỏng và đứt tay.

Bát gốm sứ mỏng cũng gặp rủi ro tương tự do hiện tượng giãn nở vì nhiệt. Khi dầu ở nhiệt độ khoảng 200 độ C tiếp xúc với bát đang nguội, lớp trong giãn nở nhanh còn lớp ngoài chưa kịp thích ứng, dẫn tới nứt vỡ hoặc “nổ” bát chỉ trong tích tắc.

Ba loại vật dụng an toàn hơn khi đựng dầu nóng

Nếu cần đựng dầu nóng hoặc bảo quản dầu sau khi chiên rán, chuyên gia khuyến nghị nên dùng các vật dụng sau.

Thứ nhất là đồ thủy tinh chịu nhiệt cao, khi mua cần chú ý nhãn ghi rõ “thủy tinh borosilicate” hoặc “chịu nhiệt cao”.

Thứ hai là bát inox một lớp. Có thể phân biệt bằng cách gõ nhẹ vào thành bát, nếu không nghe tiếng rỗng và mép bát mỏng, đó thường là inox một lớp.

Thứ ba là bát gốm sứ dày, chất lượng tốt. Trước khi sử dụng, nên tráng qua bằng nước ấm để làm ấm bát, giúp giảm chênh lệch nhiệt độ khi đổ dầu nóng vào.

Inox một lớp không nổ nhưng vẫn cần cẩn trọng

Bác sĩ Diêm Tông Hải nhấn mạnh, bản thân inox có khả năng chịu nhiệt tốt, nhưng các sản phẩm inox hai lớp do có cấu trúc rỗng nên tiềm ẩn nguy cơ khi gặp nhiệt độ quá cao. Trong khi đó, inox một lớp không có nguy cơ phát nổ, vẫn là lựa chọn an toàn và tiện dụng nếu sử dụng đúng cách.

Tuy nhiên, inox dẫn nhiệt rất nhanh nên dễ gây bỏng khi cầm tay trần. Người dùng cần sử dụng găng tay chống nóng khi cầm nồi, chảo inox. Ngoài ra, khi nồi đang chứa dầu hoặc nước sôi, cần tránh để tràn và tuyệt đối không đổ nước lạnh vào nồi đang ở nhiệt độ cao, vì có thể gây bắn tóe dầu nước, dẫn tới bỏng.

Về lựa chọn vật liệu, chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các sản phẩm inox thuộc dòng 300, phổ biến nhất là inox 304 với tỷ lệ crom và niken khoảng 18%, hoặc inox 316 với 18 phần trăm crom và 10 phần trăm niken. Đây là những loại inox có độ ổn định cao, được đánh giá là an toàn hơn cho việc nấu nướng và sử dụng hằng ngày.

Nguồn và ảnh: Health 2.0