Chiếc áo da cùng tổng tài Nvidia Jensen tạo nên đế chế AI nghìn tỷ đô lên sàn đấu giá

Chiếc áo da Tom Ford đen mà CEO Nvidia Jensen Huang mặc suốt hơn một thập kỷ tại những sự kiện thay đổi ngành công nghệ toàn cầu vừa được đưa lên sàn đấu giá Sotheby's New York. Tính đến sáng 10/7, có người đã trả 70.000 USD, tức gần 1,85 tỷ đồng, cho một chiếc áo da mua ngoài thị trường chỉ tốn khoảng 270 triệu đồng.

Hãy điểm lại một lượt những khoảnh khắc chiếc áo này có mặt.

Nó ở đó khi Nvidia công bố chip H100, thứ thổi bùng cơn sốt AI và đẩy vốn hóa công ty vượt 3.000 tỷ USD. Ở đó tại các hội nghị GTC khi Jensen Huang lần lượt hé lộ từng thế hệ chip làm thay đổi cả ngành bán dẫn thế giới. Ở đó trên bìa tạp chí Time năm 2021 khi ông lọt danh sách những người đàn ông của năm. Và ở đó trong một góc phố Bắc Kinh khi ông bình thản đứng ăn mì zhajiangmian giữa cơn bão truyền thông quốc tế.

Chiếc áo Tom Ford đen đó đã hấp thụ hơn một thập kỷ lịch sử công nghệ vào từng đường chỉ.

Giờ nó đang đứng trong tủ kính ở Sotheby's New York, và ai đó vừa trả gần 2 tỷ đồng để mang nó về nhà.

Từ 270 triệu đến gần 2 tỷ: và bằng đúng giá một con chip AI của chính Nvidia

Chiếc áo được đấu giá là một Tom Ford Nappa grain leather blouson màu đen, dòng áo da mà Jensen Huang trung thành suốt nhiều năm, giá bán lẻ ngoài thị trường vào khoảng 5.000 đến 10.000 USD, tức từ 130 đến 270 triệu đồng. Một chiếc áo đắt theo tiêu chuẩn người thường, nhưng không phải thứ gì đặc biệt với tầng lớp tỷ phú.

Điều biến nó thành thứ đang được tranh giành ở mức 70.000 USD là hai yếu tố: chữ ký và lịch sử.

Chữ ký của Huang ký bằng bút vàng lên mặt trong chiếc áo đã được tổ chức xác thực James Spence Authentication kiểm định. Còn chiếc áo được xác nhận là chính xác chiếc ông mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day của Foxconn ở Đài Bắc ngày 18/10/2023, thông qua quy trình photo-match của PSA, tổ chức xác thực đồ lưu niệm thể thao danh tiếng nhất thế giới, so sánh từng chi tiết như nếp nhăn da, vết xước và khuy cài với ảnh chụp trên Getty Images từ buổi hôm đó.

Và đây là chi tiết khiến người ta phải dừng lại một chút: 70.000 USD cũng là giá xấp xỉ một con chip AI Blackwell B200 của chính Nvidia, thứ phần cứng đang làm nền cho toàn bộ cuộc cách mạng AI. Người ta đang trả tiền bằng một con chip của Huang để mua chiếc áo ông mặc khi công bố con chip đó.

Tên chính thức của phiên đấu giá là "The CEO's Uniform", do Long Journey Ventures tổ chức. Toàn bộ tiền đấu giá đến tay The Edge Institute, tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ học bổng và chương trình cư trú cho thế hệ builder trẻ trong ngành công nghệ và khoa học.

Steve Jobs có cổ lọ, Jensen Huang có áo da Tom Ford

Sotheby's không gọi đây là một chiếc áo. Họ gọi nó là "bộ đồng phục của một CEO" và là "di vật của một niềm tin: rằng tương lai được xây bởi những người dám bước vào chỗ chưa ai đến trước khi người khác nhìn ra con đường."

Nghe có vẻ quá lời, nhưng lịch sử các tech icon cho thấy đây là điều đã xảy ra nhiều lần. Steve Jobs chọn cổ lọ đen Issey Miyake và mặc nó đến cuối đời. Mark Zuckerberg gắn với chiếc hoodie xám. Bill Gates có chiếc áo len khoác ngoài cổ cồn. Những CEO lớn đều chọn một thứ và gắn bó đủ lâu đến khi nó trở thành một phần của hình ảnh công ty, không cần giải thích.

Với Jensen Huang, đó là áo da đen Tom Ford, và ông đã mặc nó ở đủ những nơi quan trọng để chiếc áo hấp thụ cả một giai đoạn lịch sử.

Điều thú vị là Huang không phải người tự tạo ra phong cách này. Ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn với HP: "Tôi may mắn vì vợ và con gái chọn đồ cho tôi." Ông cũng không đeo đồng hồ vì muốn sống trong khoảnh khắc hiện tại. Một người đàn ông có style nhất quán và chiếc áo da chỉ là kết quả phụ của sự trung thành đó.

Trong một Reddit AMA năm 2016, ông tự giới thiệu bằng câu: "Bạn có thể biết tôi qua cái tên 'gã mặc áo da lặp lại mọi thứ ba lần'." Ông biết mình gắn với chiếc áo đó từ rất sớm, và không bận tâm chút nào.

Di vật đang được định giá khi lịch sử chưa kịp nguội

Những vật dụng gắn với các cột mốc công nghệ không phải lần đầu lên sàn đấu giá. Đôi giày sneaker cực hiếm từ thời Apple đầu, những chiếc máy tính Apple I nguyên bản, bản thảo tay của các kỹ sư tiên phong đều đã qua Sotheby's nhiều lần, và đều leo giá theo từng thập kỷ.

Điều khác ở chiếc áo của Huang là nó được định giá khi lịch sử còn đang diễn ra. Nvidia vẫn đang ở đỉnh cao, chip AI vẫn đang thay đổi thế giới, và Jensen Huang vẫn đang đứng trên sân khấu. Người mua chiếc áo này không đang mua một di vật của quá khứ, họ đang đặt cược rằng kỷ nguyên AI sẽ được nhắc đến trong sách lịch sử, và chiếc áo kia sẽ là thứ người ta đem ra minh họa.

Con số 70.000 USD hiện tại có thể chưa phải điểm dừng. Đấu giá còn kéo dài đến 17/7, và những phiên cuối thường là lúc giá nhảy mạnh nhất.

Đồng phục của một người đàn ông tích lũy thứ tiền không mua được

Điều đáng nghĩ không nằm ở mức giá 70.000 USD, mà nằm ở cơ chế tạo ra mức giá đó.

Một chiếc áo da Tom Ford không có gì đặc biệt. Nhưng một chiếc áo da Tom Ford được mặc bởi một người nhất quán đứng ở đúng những nơi quan trọng nhất trong một thập kỷ, chiếc áo đó tích lũy một thứ mà tiền không mua được theo chiều ngược lại: ý nghĩa.

Jensen Huang không cố tạo ra biểu tượng. Ông chỉ mặc chiếc áo mình thích và tập trung làm những việc quan trọng. Chiếc áo biến thành biểu tượng là kết quả tự nhiên của hai mươi năm đó.

Và giờ thì có người sẵn sàng trả gần 2 tỷ đồng để sở hữu kết quả đó.