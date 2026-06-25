Chia sẻ bài báo trên mạng xã hội, trường hợp nào bị phạt 20-30 triệu đồng?

Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tới 30 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ trái phép tác phẩm báo chí đang khiến nhiều người băn khoăn. Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, việc chia sẻ link bài báo không vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, việc đăng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung bài viết khi chưa được phép vẫn có thể bị xử lý.

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Quy định này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các cơ quan báo chí, người làm nội dung và cộng đồng mạng. Đặc biệt, nhiều ý kiến băn khoăn liệu việc chia sẻ đường dẫn (link) bài báo trên mạng xã hội có bị coi là hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền hay không.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm lĩnh vực thông tin điện tử được tổ chức ngày 24/6, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục PTTT&TTDT) - khẳng định việc chia sẻ link bài báo hoàn toàn không vi phạm bản quyền.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm lĩnh vực thông tin điện tử được tổ chức ngày 24/6 tại Hà Nội.

"Đường link chỉ là phương thức dẫn người dùng đến tác phẩm báo chí trên trang của cơ quan báo chí. Khi người dùng nhấp vào liên kết, họ vẫn đọc nội dung trên trang đích của cơ quan báo chí và người chia sẻ cũng không thu được lợi ích trực tiếp từ việc này. Do đó, việc chia sẻ đường link đơn thuần không vi phạm bản quyền", ông Lê Quang Tự Do nêu.

Tuy nhiên, trường hợp chia sẻ đường link kèm theo một phần hoặc toàn bộ nội dung bài báo lại khác. Theo ông Tự Do, nếu người dùng đăng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung bài báo mà chưa được sự đồng ý, hành động này có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Một tình huống khác thường gặp là việc "xào nấu" nội dung báo chí. Người đăng không sao chép nguyên văn, nhưng lại lấy ý chính của bài báo rồi viết lại bằng câu chữ khác. Cục trưởng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho hay, trường hợp này cần được xem xét cụ thể. Việc đánh giá vi phạm cần căn cứ vào tính chất của thông tin được sử dụng.

"Nếu đó là thông tin độc quyền, chỉ một cơ quan báo chí có được nhờ quá trình tác nghiệp riêng thì việc sử dụng lại chắc chắn có dấu hiệu vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, nếu đó là thông tin đã phổ biến rộng rãi, được nhiều cơ quan báo chí và cả mạng xã hội cùng đăng tải, thì cần xem xét thêm", Cục trưởng Cục PTTT&TTDT cho biết.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do trả lời những vướng mắc liên quan đến Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Ông Tự Do nêu ví dụ về thông tin "Hà Nội nóng 40 độ" là dữ liệu phổ biến, ai cũng có thể đăng tải. Nhưng nếu có thêm phần nội dung phỏng vấn chuyên gia khí tượng để giải thích nguyên nhân đợt nắng nóng, đây lại là kết quả lao động nghề nghiệp của phóng viên. Trong trường hợp này, việc xào nấu lại có thể bị xem là vi phạm bản quyền.

Theo Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, rất khó để xây dựng một danh mục liệt kê đầy đủ mọi hành vi vi phạm bản quyền trong môi trường số, nhưng đều phải tuân thủ nguyên tắc chung rằng người tạo ra sản phẩm có quyền bản quyền và quyền liên quan. Bất kể việc sử dụng chúng vào mục đích phi thương mại hay thương mại đều cần phải được sự cho phép của người chủ sở hữu.