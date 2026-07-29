Chỉ vì một đôi dép, tôi mới hiểu mình đã lấy đúng người

Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó, cũng không chờ đối phương cảm ơn.

Tôi luôn nghĩ hạnh phúc trong hôn nhân phải được tạo nên từ những điều lớn lao như sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng hay những lần chồng chủ động mua quà vào các dịp đặc biệt. Chỉ đến khi kết hôn được gần một năm, tôi mới nhận ra điều khiến mình cảm thấy an tâm nhất lại bắt đầu từ một đôi dép đặt trước cửa nhà.

Hai vợ chồng tôi đều đi làm. Vì công ty khá xa nên sáng nào tôi cũng là người ra khỏi nhà đầu tiên. Tôi vốn có thói quen khá vội vàng, nhiều hôm vừa thay quần áo xong là xỏ dép rồi chạy đi làm cho kịp giờ. Thế nhưng có một điều lặp đi lặp lại suốt nhiều tháng mà tôi chưa từng để ý. Dù hôm trước tôi có để dép ở đâu, sáng hôm sau đôi dép cũng luôn nằm ngay ngắn ở vị trí thuận tiện nhất để tôi bước chân vào.

Ban đầu, tôi nghĩ đó là mẹ chồng. Bà là người rất ngăn nắp nên tôi cho rằng bà tiện tay xếp giúp. Có lần tôi còn cảm thấy áy náy vì để bà phải dọn dẹp những việc nhỏ như vậy.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi dậy sớm để chuẩn bị đi chợ cùng mẹ chồng. Khi đi ngang qua phòng khách, tôi vô tình nhìn thấy chồng mình đang đứng trước cửa. Anh không hề biết tôi đã thức. Anh cúi xuống, nhặt đôi dép của tôi lên, dùng khăn giấy lau sạch phần đế còn dính bùn từ hôm trước rồi đặt lại ngay ngắn sát mép cửa.

Tôi đứng lặng vài giây rồi bước ra hỏi: "Anh làm gì vậy?". Anh giật mình, cười ngượng rồi đáp: "Không có gì đâu".

Tôi nhìn đôi dép đã được lau sạch rồi hỏi tiếp: "Ngày nào anh cũng làm thế à?".

Anh gật đầu rất tự nhiên rồi nói: "Ừ. Sáng em đi sớm nhất nhà, anh chỉ muốn em không phải cúi xuống lau dép hay xỏ vào đôi dép còn ướt".

Câu trả lời ấy khiến tôi bất ngờ. Tôi hỏi vì sao trước giờ anh chưa từng kể. Anh chỉ cười rồi nói: "Việc nhỏ như vậy thì kể làm gì".

Đúng lúc đó, mẹ chồng từ trong bếp đi ra. Bà nhìn thấy con trai đang cầm đôi dép của tôi thì bật cười trêu: "Cậu ấm nhà tôi chưa quan tâm ai như thế đâu đấy".

Thấy tôi ngạc nhiên, mẹ chồng kể rằng từ khi còn học cấp ba, hễ trời mưa là bà đều mang dép của cả nhà vào hiên cho khô. Sau này khi chồng tôi trưởng thành, đi làm, bà vẫn giữ thói quen để ý những việc rất nhỏ trong nhà, chăm sóc mọi người.

Tôi nhìn chồng rồi chợt nhận ra suốt thời gian qua, anh chưa từng hứa hẹn điều gì quá lớn. Anh cũng rất ít khi nói những câu ngọt ngào. Thế nhưng anh luôn nhớ bình nước của tôi sắp hết, nhớ sạc pin xe điện khi thấy báo yếu, nhớ gấp ô vào cốp xe nếu dự báo ngày mai có mưa và nhớ cả việc lau sạch đôi dép trước khi tôi đi làm.

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy đôi dép được đặt ngay ngắn trước cửa, tôi không còn nghĩ đó chỉ là một thói quen nữa. Tôi hiểu rằng một người đàn ông thật lòng yêu vợ không nhất thiết phải thể hiện bằng những điều khiến cả thế giới nhìn thấy. Đôi khi, họ chỉ âm thầm làm những việc rất nhỏ để người mình thương bớt đi một chút bất tiện trong cuộc sống hằng ngày.

Sau này, tôi cũng học theo chồng. Nếu anh về muộn, tôi sẽ để sẵn cốc nước trên bàn. Nếu anh phải đi công tác từ sáng sớm, tôi sẽ chuẩn bị quần áo từ tối hôm trước. Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện đó, cũng không chờ đối phương cảm ơn. Bởi càng sống lâu trong hôn nhân, tôi càng tin rằng tình yêu không lớn lên nhờ những lời hứa đẹp, mà được nuôi dưỡng bằng vô số sự để tâm rất nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Và đối với tôi, chỉ vì một đôi dép luôn sạch sẽ, khô ráo và nằm đúng chỗ vào mỗi buổi sáng, tôi biết mình đã lấy đúng người.