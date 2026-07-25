Chỉ vài tuần nữa, Việt Nam sẽ đón một sân bay quốc tế hoạt động trở lại sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa

Cảng HKQT Liên Khương đã phối hợp cùng các hãng hàng không lên kế hoạch khôi phục mạng lưới đường bay từ ngày 19/8/2026.

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương, sáng ngày 23/7, Cảng đã chính thức bước vào đợt bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường và đèn tín hiệu hàng không sau khi nhận được văn bản chấp thuận từ Cục HKVN.

Đây là công đoạn nghiệm thu mang tính quyết định nhằm đánh giá chất lượng toàn bộ dự án nâng cấp, chuẩn bị các điều kiện an toàn tuyệt đối cho việc mở cửa khai thác trở lại.

Với năng lực phục vụ được nâng tầm đáng kể sau dự án, Cảng HKQT Liên Khương đã phối hợp cùng các hãng hàng không lên kế hoạch khôi phục mạng lưới đường bay từ ngày 19/8/2026.

Dự kiến tần suất khai thác bình quân sẽ đạt 36 - 40 lượt chuyến bay đi và đến mỗi ngày, kết nối với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Đường bay quốc tế chặng Đà Lạt – Kuala Lumpur (Malaysia) cũng dự kiến được nối lại với tần suất 8 lượt chuyến bay đi và đến mỗi tuần.

Riêng trong ngày đầu tiên mở cửa khai thác trở lại, Cảng HKQT Liên Khương dự kiến phục vụ khoảng 28 lượt chuyến bay đi và đến.

Trước đó, Cục HKVN đã có văn bản chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn của Cảng HKQT Liên Khương từ 00h00 ngày 23/7/2026 đến 23h59 ngày 28/7/2026 (giờ địa phương).

Cục giao Cảng HKQT Liên Khương có trách nhiệm chủ trì, đảm bảo thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vịcó liên quan (ATTECH, TWR Liên Khương...) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tổ chức bay hiệu chuẩn trước khi khai thác trở lại (Ảnh: Cục Cảng hàng không Việt Nam)

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trựcthuộc phối hợp điều hành bay KTHC an toàn; triển khai thủ tục phát NOTAM theo đúng quy định.

Cảng vụ hàng không miền Nam (đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng HKQT Liên Khương) có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch chấp thuận kế hoạch bay kiểm ra hiệu chuẩn tại sân bay Liên Khương.

Được biết, Cảng HKQT Liên Khương đóng cửa tạm thời từ 0h00 ngày 04/3/2026 dự án được triển khai nhằm khôi phục, nâng cao chất lượng kết cấu mặt đường khu bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác và duy trì năng lực hoạt động ổn định, lâu dài. Đây là công trình giao thông hàng không cấp I với tổng mức đầu tư 1.032 tỷ đồng được triển khai với sự tính toán kỹ lưỡng về hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Trọng tâm của dự án là việc sửa chữa toàn diện đường cất hạ cánh 09-27 có kích thước 3.250 m x 45 m với giải pháp thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng kết cấu bê tông xi măng để tối ưu hóa khả năng chịu tải cho các dòng tàu bay hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương”, Phó Tổng giám đốc ACV Nguyễn Cao Cường cho biết, quyết định đầu tư tại thời điểm này được đánh giá là rất cần thiết và kịp thời, đặc biệt khi kinh tế tỉnh Lâm Đồng trong năm 2025-2026 phục hồi mạnh mẽ với quy mô GRDP đạt khoảng 329.870 tỷ đồng, cùng tổng mức bán lẻ và dịch vụ đạt hơn 261.000 tỷ đồng.

Những con số tăng trưởng thiết thực này một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết: nền tảng hạ tầng khu bay phải được sửa chữa để luôn ở trạng thái tốt nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng dịch vụ của một cảng hàng không quốc tế.

Với định hướng “Nâng cao năng lực khai thác - Kết nối tương lai”, dự án không chỉ khôi phục toàn diện sức bền khu bay mà còn là bước đệm chiến lược hiện thực hóa quy hoạch Cảng HKQT Liên Khương thành sân bay cấp 4E, sẵn sàng đón các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Airbus A350, Boeing 787... tạo nền tảng vững chắc để hướng tới cột mốc 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách vào năm 2050.