Chi tối đa 8 triệu đồng để tên xuất hiện vài giây trên màn hình FIFA, mong ai đó nhìn thấy và chụp lại: Trào lưu sống ảo mới tại World Cup 2026

Dù bỏ tiền triệu, không ai biết hình ảnh của mình sẽ xuất hiện lúc nào, thậm chí chính chủ cũng chưa chắc kịp nhìn thấy.

World Cup từ lâu không còn đơn thuần là giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là một sự kiện giải trí - kinh tế toàn cầu, nơi mọi thứ từ bản quyền truyền hình, vé vào sân, áo đấu cho tới những trải nghiệm bên lề đều có thể trở thành một sản phẩm để bán.

Mới đây, FIFA (Liên đoàn Bóng đá Quốc tế) tiếp tục khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý khi ra mắt dịch vụ dành cho fan mang tên "Super Shoutout" - cho phép người xem trả 79 USD (khoảng 2 triệu đồng) để tên của mình xuất hiện trên màn hình lớn tại sân vận động trong ngày diễn ra trận đấu.

Theo giới thiệu từ FIFA, người hâm mộ có thể lựa chọn một trong 72 trận đấu thuộc vòng bảng World Cup 2026 và trả 79 USD để đăng ký một "shoutout slot". Tên của họ sẽ được hiển thị trên màn hình lớn tại sân vận động trong phần khởi động trước trận đấu.

(Ảnh: FIFA)

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là FIFA không cam kết thời gian xuất hiện cụ thể, không cho người dùng lựa chọn khung giờ hiển thị và cũng không đảm bảo tất cả khán giả có mặt trên sân đều sẽ nhìn thấy nội dung này.

Thậm chí, tổ chức này còn nhấn mạnh rằng dịch vụ chỉ nhằm phục vụ trải nghiệm của những người có mặt tại sân và không bảo đảm tên người dùng sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình hay các nền tảng truyền thông khác.

Nói cách khác, người mua đang trả tiền cho một khoảnh khắc để tên mình lên màn hình lớn mà không biết khoảnh khắc đó xảy ra lúc nào, kéo dài bao lâu và có ai nhìn thấy hay không.

FIFA cũng thiết kế thêm lựa chọn mua tối đa 4 suất trong một đơn hàng. Điều đó đồng nghĩa một người có thể chi tới 316 USD, tương đương hơn 8 triệu đồng, chỉ để tên mình hoặc người thân xuất hiện trên màn hình sân vận động.

Theo The Athletic, sau khi truy cập vào trang web mà FIFA thiết kế riêng cho fan, người mua nhập tên muốn hiển thị. Hệ thống sẽ tự động lọc các từ ngữ không phù hợp. Trước khi hoàn tất đơn hàng, người dùng phải đọc và xác nhận các điều khoản cùng chính sách bảo mật.

Việc bán các suất hiển thị sẽ dừng lại 72 giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Thẻ tín dụng của khách hàng chỉ bị trừ tiền sau khi yêu cầu được FIFA phê duyệt theo quyết định riêng của tổ chức này.

Việc bán các suất hiển thị sẽ dừng lại 72 giờ trước khi trận đấu bắt đầu (Ảnh màn hình)

Nếu nhìn dưới góc độ kinh doanh, đây thực chất là một sản phẩm thông minh.

Chi phí vận hành gần như bằng không. FIFA không cần xây thêm cơ sở vật chất, không cần sản xuất vật phẩm lưu niệm hay tổ chức thêm hoạt động mới. Họ chỉ đơn giản bán một lần hiển thị trên màn hình điện tử vốn đã tồn tại từ trước đó.

Thứ được bán không phải là thời lượng hiển thị, mà là cảm giác đặc biệt khi trở thành một phần của World Cup. Và trong làn sóng ưu tiên trải nghiệm, người có điều kiện sẽ sẵn sàng chi tiền cho những khoảnh khắc mang tính cá nhân và độc nhất như vậy. Đó cũng là lý do mọi người bỏ hàng triệu đồng để xem concert, mua vé VIP gặp thần tượng hoặc chi tiền cho những dịch vụ tạo cảm giác "mình thuộc về sự kiện đó".

FIFA hiểu rằng với nhiều người hâm mộ, việc được nhìn thấy tên mình xuất hiện tại World Cup, trong trận đấu có đội bóng mà mình yêu thích có thể mang ý nghĩa cảm xúc lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất của khoản tiền bỏ ra.

Dẫu vậy, không phải ai cũng bị thuyết phục. Nhiều ý kiến cho rằng Super Shoutout là ví dụ điển hình cho thấy FIFA đang ngày càng thương mại hóa mọi khía cạnh của World Cup.

Tờ The Sun mỉa mai rằng FIFA đang biến các giải đấu thành một "cỗ máy in tiền", nơi mọi trải nghiệm đều có thể được quy đổi thành chi phí và bán lại cho người hâm mộ với mức giá cao.

Nếu thử làm một phép tính đơn giản, quy mô doanh thu tiềm năng của dịch vụ này không hề nhỏ.

Với 72 trận vòng bảng, chỉ cần mỗi trận có khoảng 1.000 người mua suất hiển thị - một con số khá khiêm tốn so với sức chứa hàng chục nghìn chỗ ngồi của các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico - FIFA đã có thể thu về gần 5,7 triệu USD/trận chỉ từ một dòng tên xuất hiện trên màn hình.

Con số thực tế hoàn toàn có thể cao hơn.

Đối với một số người, 79 USD cho vài giây xuất hiện trên màn hình sân vận động là quá đắt. Nhưng với những cổ động viên đã bay nửa vòng trái đất để theo dõi World Cup, đó có thể là một kỷ niệm không thể mua lại lần thứ hai và họ sẵn sàng chi tiền cho điều đó.

Vì thế, câu chuyện của Super Shout-Out không chỉ là câu chuyện về FIFA kiếm thêm tiền. Nó còn là minh chứng cho việc trong nền kinh tế trải nghiệm hiện đại, cảm xúc của người hâm mộ đang trở thành một loại tài sản có thể được định giá, đóng gói và bán ra thị trường như bất kỳ sản phẩm nào khác.