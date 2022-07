Chỉ tập thể dục vào cuối tuần cũng mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe

Tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của một số bệnh không lây nhiễm ngoài việc chống béo phì và tăng cân

Hiện nay, những người Mỹ bận rộn có thể không có thời gian trong tuần để tập thể dục cường độ vừa phải theo khuyến nghị 150 phút của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.



Các nhà nghiên cứu nước này đã đánh giá dữ liệu từ Khảo sát Phỏng vấn Y tế Quốc gia Mỹ diễn ra từ năm 1997 đến năm 2013. Họ phân loại những người hoàn thành tất cả các bài tập thể dục hàng tuần trong một hoặc hai buổi gọi là "chiến binh cuối tuần" và những người chia đều tập thể dục thường xuyên trong tuần.

Những người tham gia được theo dõi trong thời gian trung bình là 10,4 năm và trong khung thời gian đó, 4.130 người chết vì bệnh tim mạch và 6.034 người vì ung thư .

Tỷ lệ nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tương tự đã được ghi nhận ở những người tập thể dục cao vào cuối tuần và những người tập thể dục thường xuyên khi so sánh với những người tham gia không hoạt động. Tỷ lệ nguy cơ tử vong do nguyên nhân cụ thể cũng tương tự giữa hai nhóm hoạt động.

Theo các nhà khoa học, phát hiện trên của họ đã "củng cố tầm quan trọng của việc đạt được mức hoạt động thể chất được khuyến nghị đối với sức khỏe". Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng đối với những người có ít cơ hội hoạt động thể chất hàng ngày hoặc thường xuyên trong tuần làm việc, những phát hiện này rất quan trọng.

Tập thể dục có thể giúp ngăn ngừa sự khởi phát của một số bệnh không lây nhiễm ngoài việc chống béo phì và tăng cân. Hiện tại, 42% dân số Mỹ bị béo phì và 9,2% được phân loại là béo phì nghiêm trọng.

Phát hiện của nghiên cứu trên cho thấy tầm quan trọng của việc đáp ứng tổng thời gian tập thể dục mỗi tuần, trái ngược với tần suất một bài tập hoặc vào thời gian nào trong ngày.