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Chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt

MINH XUÂN
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Chi phí logistics cao cùng chuỗi cung ứng lạnh thiếu đồng bộ đang làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp lương thực, thực phẩm Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thị trường xuất khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng và bảo quản.

Chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt - Ảnh 1.

Ngày 31-7, Sở Công thương TPHCM tổ chức hội nghị Kết nối cung ứng và dịch vụ logistics trong lĩnh vực thủy sản, lương thực, thực phẩm, logistics chuỗi lạnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết thủy hải sản, lương thực và thực phẩm là nhóm hàng có nhiều dư địa tăng trưởng nhờ các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, giá trị sản phẩm phụ thuộc rất lớn vào thời gian vận chuyển và điều kiện bảo quản.

Vì vậy, logistics lạnh giữ vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng, giảm hao hụt và nâng cao giá trị hàng hóa. TPHCM có lợi thế là trung tâm chế biến, thương mại và xuất khẩu lớn của cả nước. Cùng với hệ thống cảng biển, kho bãi và hạ tầng giao thông đa phương thức, thành phố có điều kiện phát triển thành trung tâm logistics chuỗi lạnh của khu vực phía Nam.

Chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phúc Khoa , Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là chuỗi cung ứng còn thiếu đồng bộ. Doanh nghiệp không còn cạnh tranh bằng từng sản phẩm mà bằng năng lực vận hành toàn bộ chuỗi từ vùng nguyên liệu, chế biến, bảo quản đến vận chuyển và phân phối.

Đáng chú ý, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16-20% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Doanh nghiệp không chỉ chịu chi phí vận tải mà còn phát sinh chi phí do tồn kho, hư hỏng hàng hóa, giao hàng chậm hoặc phải làm lạnh bổ sung trước khi đưa vào hệ thống bán lẻ, làm tăng chi phí và giảm hiệu quả kinh doanh.

Theo các doanh nghiệp, để giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh, xu hướng hiện nay là hợp tác với các doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp thay vì tự đầu tư toàn bộ hạ tầng. Cùng với đó, doanh nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số để giám sát nhiệt độ, truy xuất nguồn gốc, theo dõi hành trình vận chuyển và tối ưu tồn kho.

Chi phí logistics cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Danh cho rằng cần tăng cường liên kết giữa TPHCM với các vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư vào hệ thống kho lạnh, trung tâm logistics chuyên ngành, trung tâm sơ chế - phân phối gắn với cảng biển. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp logistics với các đơn vị cung cấp công nghệ nhằm hình thành chuỗi cung ứng lạnh đồng bộ.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm xây dựng quy hoạch quốc gia về logistics chuỗi lạnh và thúc đẩy hợp tác công - tư. Nhà nước cần đầu tư hoặc hỗ trợ phát triển hạ tầng dùng chung để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể thuê dịch vụ thay vì phải tự đầu tư kho lạnh, hệ thống điện tái tạo và thiết bị giám sát với chi phí lớn.

Đại biểu cũng kiến nghị, Bộ Công thương và Bộ Xây dựng cần sớm ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất cho kho lạnh xanh, tạo cơ sở để doanh nghiệp lựa chọn công nghệ, xây dựng dự án và tiếp cận các nguồn vốn đầu tư. Nếu không sớm giảm chi phí logistics và hoàn thiện chuỗi lạnh, doanh nghiệp Việt sẽ tiếp tục mất lợi thế cạnh tranh trên cả thị trường xuất khẩu và trong nước.

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Tags

Bộ Xây dựng

Lê Văn Danh

Bộ Công Thương

chi phí logistics

doanh nghiệp nội địa

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