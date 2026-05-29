Chị gái Quang Linh Vlogs thông báo nóng

Phương Anh
Sau nhiều đồn đoán từ cộng đồng mạng, Nhật Lệ đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Tối 28/5, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi Nhật Lệ - chị gái của Quang Linh Vlogs cùng chồng là Nam Hoàng đồng loạt đăng tải bài viết xác nhận chuyện hôn nhân rạn nứt sau nhiều năm gắn bó. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng bởi trước đó, cả hai liên tục vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” khi không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước.

Trong bài đăng được chia sẻ trên trang cá nhân, Nam Hoàng cho biết anh và Nhật Lệ đã có thời gian dài trò chuyện, cân nhắc trước khi đưa ra quyết định dừng lại mối quan hệ hôn nhân. Theo chia sẻ, cả hai thực tế đã ly thân từ cuối năm 2024 nhưng đến nay mới chính thức lên tiếng.

“Chúng mình từng bắt đầu từ tình bạn và đã cùng nhau trải qua một chặng đường đầy kỉ niệm. Hiện tại, sau rất nhiều lần trò chuyện kỹ lưỡng, mình và Nhật Lệ quyết định trở lại làm những người bạn đồng hành theo một cách khác”, Nam Hoàng viết.

Anh cũng thẳng thắn cho biết nguyên nhân đến từ những khác biệt lớn trong quan điểm sống, tư duy cũng như định hướng tương lai. Sau nhiều nỗ lực dung hòa nhưng không thể tìm được tiếng nói chung, cả hai lựa chọn kết thúc trong sự bình tĩnh và tôn trọng lẫn nhau.

Đáng chú ý, thay vì để câu chuyện đi theo hướng căng thẳng hay ồn ào như nhiều cuộc chia tay của các cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội, Nhật Lệ và Nam Hoàng lại chọn cách lên tiếng nhẹ nhàng, văn minh. Cả hai đều mong muốn khép lại mọi chuyện trong sự cảm thông thay vì tranh cãi hay đổ lỗi.

“Vì đây là chuyện riêng tư, mình xin phép chỉ chia sẻ một lần duy nhất này để tất cả khép lại trong sự nhẹ nhàng và tôn trọng”, Nam Hoàng nhấn mạnh trong bài viết.

Trong khi đó, Nhật Lệ cũng đăng tải tâm sự riêng trên trang cá nhân với giọng điệu bình tĩnh và đầy cảm xúc. Cô cho rằng trong chuyện tình cảm không có ai đúng hay sai, chỉ đơn giản là duyên phận đã đi đến điểm dừng.

“Mọi người ơi, tâm sự một chút nhé. Trong chuyện tình cảm, thật ra không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là duyên phận đến đây là hết, hai đứa mình đành quay lại vị trí ban đầu thôi”, cô viết.

Nhật Lệ cũng mong cộng đồng mạng không công kích hay phán xét bất kỳ ai bởi cả hai từng có quãng thời gian thanh xuân hạnh phúc bên nhau. Theo cô, không ai muốn đối phương phải chịu áp lực hay những lời tiêu cực trong giai đoạn nhạy cảm này.

“Sau tất cả, chúng mình vẫn là bạn. Mong mọi người nhẹ nhàng cảm thông cho chúng mình nhé”, chị gái Quang Linh Vlogs chia sẻ thêm.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối khi cặp đôi từng được xem là hình mẫu tình cảm kín tiếng nhưng bền chặt trên mạng xã hội nay lại lựa chọn chia xa. Tuy nhiên, phần lớn ý kiến đều dành sự tôn trọng cho cách ứng xử văn minh của cả hai khi đối diện biến cố hôn nhân.

Không ít cư dân mạng cho rằng việc Nhật Lệ và Nam Hoàng công khai thông tin sau thời gian dài suy nghĩ cho thấy cả hai đã thật sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thay vì tạo ra những ồn ào hay màn “đấu tố” trên mạng xã hội, cả hai đều cố gắng giữ sự tử tế dành cho đối phương sau cuộc hôn nhân nhiều kỷ niệm.

Trước đó, cộng đồng mạng từng nhiều lần đặt nghi vấn về mối quan hệ của Nhật Lệ và Nam Hoàng khi cả hai không còn tương tác thường xuyên trên mạng xã hội, đồng thời hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, người trong cuộc vẫn giữ im lặng.

Hiện tại, sau khi chính thức lên tiếng, câu chuyện của Nhật Lệ và Nam Hoàng tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn. Dẫu cuộc hôn nhân khép lại, nhiều người vẫn hy vọng Nhật Lệ và Nam Hoàng sẽ sớm ổn định cuộc sống riêng, tiếp tục giữ sự tôn trọng dành cho nhau như cách cả hai đã lựa chọn khi đối diện biến cố. Không ít người cũng gửi lời chúc cặp đôi sẽ có chặng đường phía trước thật nhẹ nhàng, bình yên và gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống lẫn sự nghiệp riêng.

