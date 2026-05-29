Thanh niên đặt mua linh kiện qua mạng để tự chế “siêu xe“: CSGT ra cảnh báo quan trọng

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn M’Drắk (Đắk Lắk) vừa phối hợp với Công an xã M’Drắk xử lý một trường hợp nam thanh niên tự ý “độ” xe đạp điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trường hợp bị xử lý là Trần P. (sinh năm 2004). Qua kiểm tra và làm việc, thanh niên này thừa nhận đã đặt mua IC “độ” trên mạng xã hội để thay đổi khả năng vận hành của xe đạp điện. Ngoài ra, cậu còn tự ý lắp thêm pin, ắc quy nhằm tăng công suất, giúp xe chạy nhanh hơn so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Không chỉ can thiệp vào hệ thống điện, Trần P. còn hạ giảm xóc trước để phần đầu xe thấp xuống, tạo cảm giác chắc chắn và “đầm” hơn khi di chuyển ở tốc độ cao. Đây là kiểu “độ chế” đang xuất hiện ở một bộ phận thanh thiếu niên nhằm phục vụ nhu cầu thể hiện cá tính, chạy nhanh hoặc tụ tập điều khiển xe lạng lách trên đường.

Sau khi xác minh vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý, đồng thời tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu người vi phạm ký cam kết không tái phạm. Toàn bộ các bộ phận làm thay đổi kết cấu, đặc tính kỹ thuật của phương tiện cũng bị buộc tháo bỏ để khôi phục lại tình trạng ban đầu theo đúng quy định pháp luật.

Xe đạp điện bị "độ". Nguồn clip: Cục Cảnh sát Giao thông

Theo cơ quan chức năng, việc tự ý “độ” xe điện là hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với người điều khiển cũng như những người tham gia giao thông khác. Xe đạp điện và xe máy điện được thiết kế với giới hạn công suất, tốc độ phù hợp nhằm bảo đảm an toàn. Khi bị can thiệp hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là thay IC, lắp thêm pin hoặc ắc quy, phương tiện có thể hoạt động quá tải, dẫn tới cháy nổ, hỏng hệ thống phanh, mất lái hoặc gặp sự cố bất ngờ khi đang lưu thông.

Nhiều trường hợp thanh thiếu niên sau khi “độ” xe đã điều khiển phương tiện với tốc độ cao, thực hiện các hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con em mình sử dụng, kịp thời phát hiện các dấu hiệu thay đổi kết cấu xe. Gia đình tuyệt đối không giao xe đã bị “độ chế” cho con em sử dụng để tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, phụ huynh và nhà trường cần tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho thanh thiếu niên. Việc chạy xe tốc độ cao để thể hiện bản thân có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe và tương lai của chính người điều khiển.

Các cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng, tham gia giao thông an toàn không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Chỉ một phút bốc đồng hoặc muốn thể hiện cá tính, người trẻ có thể phải trả giá bằng những hậu quả khó lường.