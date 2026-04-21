"Chị đẹp Đạp gió" hot nhất lúc này: Lý Tiểu Nhiễm ở tuổi 50 vẫn trẻ đẹp da mướt collagen, bí quyết nằm ở 2 điểm

Mỹ Diệu |

Bên cạnh màn trình diễn khiến Trang Pháp thua sốc trong Đạp gió 2026, cư dân mạng còn không khỏi bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung dù đã ở tuổi 50 của chị đẹp Lý Tiểu Nhiễm.

Trong vòng công diễn 1, đội của Trang Pháp đã thất bại trước nhóm của nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm. Lúc này, rất nhiều khán giả cả Trung Quốc và Việt Nam đều bất ngờ bởi màn thể hiện của team người đẹp họ Lý thực sự khó nói.

Bên phần trình diễn có phần "lạ thường" đang viral khắp các mạng xã hội cả Trung Quốc và Việt Nam, cư dân mạng cũng phải thừa nhận rằng chị đẹp này vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung đáng ngưỡng mộ.

Vẻ ngoài trẻ trung của Lý Tiểu Nhiễm ở tuổi 50 không chỉ đơn thuần là nhờ chăm sóc da và ngủ đủ giấc, mà còn là kết quả của sự kết hợp giữa lợi thế di truyền, phương pháp chăm sóc khoa học, điều chỉnh tâm lý và thói quen sinh hoạt. Dưới đây là bí quyết chống lão hóa của chị đẹp.

1. Nguyên tắc cốt lõi trong chăm sóc da

Lý Tiểu Nhiễm công khai nhấn mạnh rằng cô từ chối việc chăm sóc da quá mức, chỉ sử dụng xà phòng keo ong giá 26 Nhân dân tệ (khoảng 91.000 đồng) để làm sạch da và một loại tinh chất dưỡng ẩm cơ bản. Cô từng bị dị ứng sau khi sử dụng mặt nạ liên tục, và từ đó chủ trương triết lý "càng ít càng tốt" trong việc bảo vệ da.

Tuy nhiên, cô cực kỳ nghiêm ngặt trong việc chống nắng: cô luôn đội mũ và mặc áo dài tay khi ra ngoài làm việc, áp dụng biện pháp chống nắng vật lý tối đa.

Mặc dù thừa nhận thường thức khuya chơi game, cô ấy có khả năng ngủ bù rất nhanh, ngủ thiếp đi ngay khi lên xe buýt và ngủ trưa 1-2 tiếng vào cuối tuần.

2. Kỷ luật tự giác

Cô áp dụng "quy tắc ăn kiêng 211" (2 nắm rau, 1 lòng bàn tay protein, 1 nắm tinh bột), từ bỏ trà sữa và đồ ăn vặt, tập trung vào các loại trái cây giàu vitamin C, cá và thịt gà làm thực phẩm chính, bổ sung thêm trà xanh để chống oxy hóa.

Nền tảng múa ba lê tại Học viện Múa Bắc Kinh đã giúp cô có dáng đứng thẳng, và cô duy trì vòng eo 58cm nhờ tập Pilates trong cuộc sống riêng tư, leo cầu thang thay vì đến phòng tập thể dục.

Ngoài ra, Lý Tiểu Nhiễm cũng cho rằng giữ tâm trạng thư thái ổn định là một bí quyết để giữ gìn nét xuân. Cô khuyên mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì, đừng quá coi trọng nó, và đừng chống lại chính mình mà hãy luôn giữ thái độ thoải mái.

