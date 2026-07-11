HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chỉ còn 1 tháng, người dân không thực hiện ngay việc này trên VNeID sẽ bị thu hồi số điện thoại liên lạc

Hoàng Nguyễn
|

Theo Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), hiện đang có khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều. Tới ngày 15/8, các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 1.

Khoảng 13 triệu số thuê bao có nguy cơ bị thu hồi

Theo số liệu từ Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), qua hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08 đã có hơn 114 triệu số thuê bao đang hoạt động được các doanh nghiệp chuyển tới cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, gồm hơn 96 triệu số thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công (sử dụng chính chủ).

Trong khi đó, khoảng 13 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định (tới ngày 15/8 các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa).

Đối với tập thuê bao của người yếu thế, ngay từ khi triển khai Thông tư 08, Bộ đã xác định việc triển khai xác thực thông tin thuê bao phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế. Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Cục Viễn thông khuyến nghị các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VneID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VneID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Việc triển khai xác thực thông tin thuê bao và xác nhận qua VNeID được coi là một trong những giải pháp thực hiện làm sạch dữ liệu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Sau đây là các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 2.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 3.

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 4.

Bước 4: Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 5.

Bước 5: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 6.

Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 7.

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 8.

Bước 7 ﻿: Màn hình sau khi xác nhận thông tin

Xác thực thông tin thuê bao trên VNeID trước 20 / 8 để tránh bị khóa số điện thọai - Ảnh 9.
Nghịch lý khiến Nga mãi chưa tìm ra lời giải: Trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới vẫn bị thiếu hụt?
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Nga

VNEID

số điện thoại

cục viễn thông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại