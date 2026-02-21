Chỉ cần làm 1 điều khi dùng máy giặt có thể tiết kiệm 62% điện năng

Theo tờ Express, nhiều người đang vô tình làm tăng tiền điện vì thường xuyên để máy giặt ở mức nước nóng 40, 60 thậm chí 90 độ C. Trong khi đó, phần lớn quần áo hằng ngày không cần đến nhiệt độ cao như vậy để làm sạch.

Chuyển từ 40 độ C xuống 30 độ C có thể giảm 38% điện năng

Rebecca Jakeman, một biên tập viên mảng tiêu dùng và đời sống của tờ Express, cho biết nhóm của cô đã thử nghiệm nhiều mẫu máy giặt để đánh giá tác động của việc giặt ở nhiệt độ thấp đến hiệu quả làm sạch và mức tiêu thụ điện.

Nếu giặt với nhiệt độ nước 20 độ C, mức tiết kiệm điện năng có thể lên tới 62% (Ảnh: Getty).

Kết quả cho thấy, trung bình khi chuyển từ 40 độ C xuống 30 độ C, người dùng có thể tiết kiệm khoảng 38% năng lượng. Đáng chú ý hơn, nếu giặt ở 20 độ C, mức tiết kiệm có thể lên tới 62%.

Theo Jakeman, trừ khi quần áo quá bẩn hoặc có nhiều vết ố cứng đầu, máy giặt hiện đại - đặc biệt là những mẫu máy chất lượng cao - vẫn có thể làm sạch hiệu quả ở mức nhiệt thấp.

Không phải lúc nào giặt nóng cũng cần thiết

Nhiều người có thói quen chọn nhiệt độ cao vì cho rằng như vậy sẽ diệt khuẩn tốt hơn và đảm bảo vệ sinh. Tuy nhiên, phần lớn máy giặt và chất giặt tẩy hiện nay đã được thiết kế để hoạt động hiệu quả ở nhiệt độ thấp.

Việc giặt ở mức nhiệt cao thường xuyên không chỉ tiêu tốn điện năng do phải làm nóng lượng nước lớn, mà còn có thể ảnh hưởng đến độ bền của quần áo. Sợi vải dễ bị bào mòn hơn, màu sắc nhanh phai hoặc co rút khi tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cao.

Theo Express, chu trình 30 độ C phù hợp cho hầu hết quần áo mặc hàng ngày như áo phông, quần jeans, đồ tập hoặc trang phục công sở.

Trong khi đó, mức 60 độ C hoặc 90 độ C chỉ nên dùng khi cần làm sạch sâu, loại bỏ vi khuẩn hoặc xử lý các vết bẩn nặng. Khăn tắm, ga giường và quần áo trẻ em thường được khuyến nghị giặt ở 60 độ C để đảm bảo vệ sinh. Mức 90 độ C chủ yếu cần thiết cho khăn lau bếp hoặc giẻ lau dọn dẹp - những vật dụng tiếp xúc nhiều với vi khuẩn.

Nguồn: Express