"Chỉ cần điện thoại đổ chuông hoặc có tin nhắn từ phụ huynh là tim trầm xuống" - Chia sẻ của cô giáo mầm non khiến ai nấy đồng cảm!

Tình yêu thương trẻ nhỏ là nền tảng cốt lõi của giáo dục mầm non, nhưng tình yêu ấy không thể hoạt động như một lá chắn vĩnh cửu trước áp lực thu nhập chưa tương xứng và cơ chế làm việc quá tải.

Mới đây, chia sẻ của một giáo viên mầm non với 7 năm gắn bó trong nghề đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng. Không than vãn bằng những lời lẽ gay gắt, dòng tâm sự trầm lắng của cô chỉ ra một thực tế cay đắng: dù tình yêu dành cho học trò vẫn vẹn nguyên, sự kiệt sức kéo dài đang đẩy những người làm nghề chăm sóc trẻ đến quyết định phải dừng lại.

Khi áp lực không chỉ đến từ việc chăm trẻ

Trong dòng trạng thái thu hút nhiều sự chú ý, cô giáo mầm non đã trải lòng về thực trạng công việc sau nhiều năm cống hiến:

"Có cô giáo mầm non nào từng cảm thấy áp lực như mình không? Trộm vía lương thì không cao, nhưng áp lực thì lúc nào cũng đầy. Sau 7 năm gắn bó với nghề, mình đang nghiêm túc nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Một ngày đi làm là đủ mọi việc: chăm trẻ, dạy học, vệ sinh, ăn ngủ, sổ sách, hình ảnh, báo cáo, họp hành, nhận xét cháu cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng,... Cả ngày gần như không có lúc nào thực sự được nghỉ".

Không dừng lại ở khối lượng công việc khổng lồ trên lớp, nỗi mệt mỏi lớn nhất lại bám đuổi người giáo viên ngay cả khi ca làm việc đã kết thúc:

"Điều khiến mình mệt nhất lại là khi tan làm. Chỉ cần điện thoại đổ chuông hoặc có tin nhắn từ phụ huynh là tim lại chùng xuống, trong đầu chỉ nghĩ: "Lại có chuyện gì nữa sao?". Có khi chỉ là hỏi thăm bình thường, nhưng cảm giác lo lắng ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày".

Đứng trước sự bào mòn thể chất lẫn tinh thần, cô giáo này cho biết, mình vẫn rất yêu trẻ nhưng thực sự phải suy nghĩ đến việc dừng lại công việc.

Tâm sự của cô giáo nhận nhiều sự đồng cảm

Phía sau nỗi sợ tiếng chuông điện thoại và giới hạn của lòng yêu nghề

Tâm sự của cô giáo 7 năm tuổi nghề thực chất không phải câu chuyện bộc phát cá nhân, mà phản ánh chính xác hai "vùng tối" tâm lý đang bào mòn lực lượng giáo viên mầm non hiện đại.

Trước hết là sự xâm lấn của những công việc phi chuyên môn. Việc chăm sóc, bảo đảm an toàn và dạy dỗ hàng chục đứa trẻ vốn đã đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng nguồn năng lượng lớn. Tuy nhiên, giáo viên hiện nay còn phải gánh thêm hệ thống thủ tục hành chính dày đặc: từ sổ sách, báo cáo, họp hành cho đến áp lực cập nhật hình ảnh, viết nhận xét liên tục. Khi quỹ thời gian đứng lớp đã chật kín, những công việc mang tính hình thức này buộc phải lấn sang giờ nghỉ trưa hoặc kéo về nhà, biến ngày làm việc 8 tiếng thành chuỗi vận động không hồi kết.

Đáng lo ngại hơn cả là trạng thái căng thẳng thần kinh mãn tính được gói gọn trong cảm giác "tim trùng xuống" mỗi khi điện thoại báo tin nhắn. Việc kết nối giữa nhà trường và phụ huynh qua các nền tảng mạng xã hội tuy mang lại sự tiện lợi, nhưng lại vô tình xóa bỏ ranh giới giữa công việc và đời sống riêng tư.

Ảnh minh họa

Giáo viên bị đặt vào thế luôn phải phòng thủ, lo sợ những sự cố ngoài ý muốn hoặc những phản ứng thiếu cảm thông từ phía gia đình học sinh. Tình trạng phải túc trực 24/7 khiến hệ thần kinh không có khoảng nghỉ, dẫn đến hội chứng kiệt sức như một hệ quả tất yếu.

Tình yêu thương trẻ nhỏ là nền tảng cốt lõi của giáo dục mầm non, nhưng tình yêu ấy không thể hoạt động như một lá chắn vĩnh cửu trước áp lực thu nhập chưa tương xứng và cơ chế làm việc quá tải. Khi người thầy không còn đủ sức khỏe tâm lý để tự bảo vệ chính mình, họ cũng khó lòng duy trì nguồn năng lượng tích cực để chăm sóc các con một cách trọn vẹn.

Quyết định cân nhắc rời đi sau 7 năm của cô giáo nói trên vì thế không phải là sự buông bỏ dễ dàng, mà là một lời cảnh báo lặng lẽ về những áp lực ngầm cần sớm được tháo gỡ cho lực lượng lao động đặc thù này.