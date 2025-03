Chỉ ăn thịt để giảm cân vì không thích tập thể dục, sau 6 tháng, mẹ 2 con nặng 95kg nhận được những gì?

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau trên internet để giảm cân. Tuy nhiên, không phải phương pháp nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng và chọn chế độ ăn uống phù hợp với cơ thể, lối sống của mình.

Quá trình giảm cân kỳ diệu của bà mẹ 2 con

Angelina Marie, một bà mẹ nội trợ 30 tuổi ở Mississippi (Mỹ) và cũng là mẹ của hai đứa trẻ, đã phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong đời: Cân nặng của cô tăng lên tới khoảng 95kg. Sau đó, cô đã quyết định áp dụng một chế độ ăn kiêng và giảm được 27kg chỉ sau 6 tháng.

Sau 6 tháng ăn theo chế độ "toàn thịt", mẹ 2 con Marie đã giảm được 27kg.

Chế độ ăn kiêng mà Marie lựa chọn đã được nhiều chuyên gia sức khỏe gọi là "chế độ ăn kinh hoàng" và không khuyến khích mọi người theo đuổi. Phương pháp này từng được biết đến ở Hàn Quốc với cái tên "chế độ ăn của hoàng đế" hay còn được gọi là "chế độ ăn toàn thịt".

Báo Daily Mail của Anh đã đưa tin về câu chuyện giảm cân thành công của Marie vào ngày 11/3 vừa qua.

Trong quá trình tìm kiếm phương pháp giảm cân hiệu quả trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, Marie đã quyết định chọn phương pháp loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chế biến và carbohydrate. Thay vào đó, cô chỉ tiêu thụ thịt và bắt đầu cuộc sống "chỉ ăn thịt và uống nước mà không cần tập thể dục".

Marie chia sẻ: "Sau 7 tuần kiêng ăn, tôi đã giảm được khoảng 5kg và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy số cân trên cân điện tử. 6 tháng sau, tôi đã giảm được tổng cộng 27kg". Hành trình giảm cân của mình cũng được cô chia sẻ đều đặn trên tài khoản Tiktok cá nhân và nhận được vô số những bình luận tích cực cũng như ngưỡng mộ từ người xem.

Chế độ ăn kiêng toàn thịt, hay còn gọi là chế độ ăn Carnivore, là một chế độ ăn uống chỉ bao gồm các sản phẩm từ động vật. Điều này có nghĩa là bạn chỉ ăn thịt, cá, trứng và một số sản phẩm từ sữa (như bơ và phô mai ít lactose), trong khi hoàn toàn loại bỏ rau củ, trái cây, ngũ cốc và các loại thực phẩm từ thực vật. Nguyên tắc của chế độ ăn Carnivore - Thực phẩm chính: Thịt bò, gà, lợn, cá, hải sản, trứng, nội tạng, mỡ động vật, bơ, phô mai.

Thịt bò, gà, lợn, cá, hải sản, trứng, nội tạng, mỡ động vật, bơ, phô mai. - Loại bỏ hoàn toàn: Rau, trái cây, ngũ cốc, đường, các loại hạt, thực phẩm chế biến sẵn.

Rau, trái cây, ngũ cốc, đường, các loại hạt, thực phẩm chế biến sẵn. - Chỉ uống nước hoặc đồ uống không chứa carbs: Nước lọc, nước khoáng, trà, cà phê đen.

Chế độ ăn kiêng chỉ toàn thịt của Angelina Marie

Mặc dù chỉ ăn thịt, Marie cũng đã xây dựng một kế hoạch ăn kiêng có quy tắc và tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt. Cô chỉ ăn hai bữa một ngày với "thịt". Từ 6 giờ chiều đến12 giờ trưa ngày hôm sau, cô thường không ăn gì.

Mỗi ngày, cô bắt đầu với bữa trưa vào lúc 12 giờ trưa, thường là trứng bác hòa nhồi thịt xông khói hoặc sò điệp bọc thịt xông khói. Khi cảm thấy đói, cô thường chọn thịt bò khô làm món ăn vặt.

Bữa ăn tiếp theo của cô là vào lúc 6 giờ chiều. Ngay cả khi qua giờ ăn, Marie cũng chỉ ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Thực đơn buổi tối thường gồm có thịt bò nướng, thịt lợn xào, hoặc cánh gà. Cô duy trì tình trạng đói cho đến bữa trưa hôm sau.

Hiện tại, sau khi giảm cân thành công, Marie đã bắt đầu tập luyện với mục tiêu không phải là giảm cân nữa mà là tăng cơ bắp. Kết quả là cân nặng của cô đã tăng lên một chút.

Marie cũng chia sẻ về một số điểm cần lưu ý khi áp dụng chế độ ăn kiêng này, đặc biệt là hiện tượng "cảm cúm do ăn thịt" - một loại phản ứng phụ có thể xảy ra khi cơ thể chỉ tiêu thụ protein và chất béo mà không có carbohydrate, đường. Cô cảnh báo rằng người áp dụng kiểu ăn này có thể trải qua các triệu chứng như đau đầu, tiêu chảy, hoặc buồn nôn và cần phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó.

Ngoài ra, cô khuyên mọi người nên chọn thịt đỏ với hàm lượng chất béo và protein cao hơn thay vì thịt gà.

Cảnh báo từ các chuyên gia sức khỏe

Mặc dù chế độ ăn kiêng chỉ toàn thịt này đang ngày càng trở nên phổ biến, các chuyên gia vẫn liên tục cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard công bố vào năm 2023 chỉ ra rằng việc ăn thịt hơn hai lần một tuần có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Phát hiện này được rút ra từ dữ liệu của hơn 200.000 người được theo dõi trong suốt 40 năm. Đặc biệt, những người ăn thịt đỏ "nhiều nhất" có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn 62% so với những người ăn "ít nhất".

Đại học Oxford cũng tiến hành nghiên cứu về chủ đề tương tự và kết quả cho thấy, mỗi khi lượng thịt đỏ tiêu thụ tăng thêm 50g mỗi ngày, nguy cơ mắc bệnh tim tăng thêm 18%.

Các bác sĩ của Đại học Y khoa Indiana (Mỹ) cảnh báo rằng chế độ ăn nhiều thịt có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Có trường hợp cụ thể được báo cáo trên tin tức về một người đàn ông chỉ ăn thịt và sau đó gặp phải tình trạng mức cholesterol quá cao đến nỗi chất béo bắt đầu chảy ra từ tay anh ta.

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng những người chỉ tiêu thụ thịt có thể thiếu hụt vitamin C và chất xơ, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh scurvy (bệnh do thiếu vitamin C), cũng như các bệnh khác như ung thư.

Daily Mail kết luận rằng, dù chế độ ăn toàn thịt có thể hấp dẫn, nhưng việc phân biệt giữa thịt chế biến như xúc xích, bánh mì kẹp thịt và thịt tươi như thịt bò nướng là quan trọng. Họ khuyên rằng một chế độ ăn cân đối, bao gồm cả thịt nạc, sữa, trứng cùng với trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe.

Theo DailyMail, Timesofindia