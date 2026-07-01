Chi 5 tỷ đồng để mua slot mộ nằm cạnh người nổi tiếng

Chuyên gia văn hoá tang lễ nhận định đây là xu hướng để nhiều người tìm kiếm sự bất tử.

Đối với hầu hết mọi người, sự ám ảnh về người nổi tiếng thường thể hiện qua việc xem lại những bộ phim họ đóng hoặc liên tục mua vé xem hòa nhạc đắt tiền để được xem họ biểu diễn trực tiếp. Còn đối với Anthony Jabin, 62 tuổi, điều đó có nghĩa là dành cả đời sống bên cạnh nơi họ được chôn cất.

Vào năm 2024, nhà đầu tư công nghệ này đã thể hiện niềm đam mê suốt đời của mình với Marilyn Monroe khi bỏ ra 195.000 USD (~5,1 tỷ đồng) để mua một hầm mộ nhỏ gần nơi an nghỉ cuối cùng của người đẹp tại Nghĩa trang Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park ở Los Angeles (Mỹ).

“Tôi mua phần mộ cạnh Marilyn Monroe vì đó là cơ hội có một không hai để được an nghỉ vĩnh hằng bên cạnh nữ diễn viên huyền thoại nhất mọi thời đại", Jabin hào hứng chia sẻ.

Anthony Jabin tạo dáng trước lăng mộ của Marilyn Monroe, gần nơi ông đã mua một phần đất chôn cất.

Tại Mỹ, nhiều người sẵn sàng chi tiền để sở hữu nơi an nghỉ gần các ngôi sao điện ảnh, ca sĩ hay nhân vật lịch sử. Nghĩa trang Hollywood Forever ở Los Angeles chứng kiến rõ xu hướng này.

Theo Yogu Kanthiah, đồng sở hữu nghĩa trang, nhiều gia đình chủ động tìm mua phần mộ gần các nhân vật nổi tiếng vì muốn gắn kết với lịch sử và văn hóa. Tại khu Garden of Legends, giá các lô đất bắt đầu từ 200.000 USD (~5,2 tỷ đồng) và có thể vượt 6 triệu USD (~157 tỷ đồng) với những lăng mộ thiết kế riêng.

Noelle Berman, Giám đốc bộ phận bất động sản tư nhân của Hollywood Forever, cho biết khoảng 70% giao dịch tại đây là đặt trước. "Khi đi tham quan, khách nhìn thấy các nghệ sĩ như Neil Sedaka hay Johnny Ramone và yêu cầu mua chỗ gần họ" , bà kể.

Không chỉ khu mộ, các hốc đặt tro cốt cũng có giá cao. Tại khu tưởng niệm diễn viên Judy Garland, giá khởi điểm khoảng 8.800 USD (~231 triệu đồng) tùy khoảng cách. Geoffrey Dicker, 49 tuổi, chi hơn 50.000 USD (~1,3 tỷ đồng) mua một hốc tro cốt cách mộ Garland vài bước chân. Dicker cho biết Judy Garland có ý nghĩa đặc biệt với ông từ thời thơ ấu.

Một buổi tham quan các lăng mộ

Xu hướng này cũng xuất hiện tại Nghĩa trang Woodlawn ở Bronx, New York, nơi chôn cất các huyền thoại nhạc jazz như Duke Ellington, Miles Davis. Theo cố vấn cấp cao Lisa Ackerman, một phần mộ tại khu Jazz Corner có giá khoảng 77.000 USD (~2 tỷ đồng). Vợ chồng bà Marian Pardo, 79 tuổi, mua phần đất tại đây vì tình yêu dành cho nhạc jazz. "Tôi muốn nằm ở một nơi mà người ta muốn đến", bà nói.

Gene Newman, chuyên gia văn hóa tang lễ, cho biết hiện tượng này không mới. Trong nhiều thế kỷ, con người đã trả tiền để được chôn cất gần các vị thánh hay hoàng gia. Theo ông, nơi an nghỉ phản ánh cách con người muốn được ghi nhớ. Một số người tin rằng việc nằm cạnh người nổi tiếng giúp nâng cao vị thế, số khác coi đây là cách duy trì kết nối với thần tượng.

"Ở một góc độ nào đó, đây là cách để tìm kiếm cảm giác bất tử", ông nói.

Theo New York Post