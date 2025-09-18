Chi 30.000 tỉ đồng/năm cho khám sức khỏe toàn dân

Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai các giải pháp quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Tiến sĩ - bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đang xây dựng đề án trình Chính phủ ban hành kế hoạch hành động, trong đó quy định rõ nội dung, danh mục xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết.

Mục tiêu là thiết kế gói khám hiệu quả, tận dụng tối đa chi phí nhưng không lãng phí, đồng thời tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Chi phí gói khám dự kiến khoảng 300.000 đồng/người/năm.

"Dân số Việt Nam khoảng 100 triệu người. Gói khám sức khỏe định kỳ dự kiến 300.000 đồng/người/năm, tổng kinh phí khoảng 30.000 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước chi khoảng 25.000 tỉ, phần còn lại do người sử dụng lao động chi trả cho khoảng 16 triệu lao động và các nguồn xã hội hóa đảm nhận"- ông Đức thông tin.

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ đầu tư đồng bộ về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Theo ông Đức, Nghị quyết số 72-NQ/TW chuyển trọng tâm từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", lấy y tế dự phòng và y tế cơ sở làm nền tảng, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và quản lý sức khỏe toàn diện ngay tại trạm y tế cấp xã.

Bộ Y tế sẽ triển khai các giải pháp đột phá về nhân lực, ưu tiên bố trí, huy động và tạo cơ chế, chính sách vượt trội, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Trong giai đoạn 2025-2030, mỗi năm các địa phương sẽ luân phiên điều động ít nhất 1.000 bác sĩ về trạm y tế xã, bổ sung bác sĩ cơ hữu để đến năm 2027 mỗi trạm có 4–5 bác sĩ và đến năm 2030 đạt đủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Liên quan đến chính sách miễn viện phí, Bộ Y tế cho biết theo số liệu năm 2024, quỹ BHYT chi khoảng 140.000 tỉ đồng, người bệnh tự chi trả 21.545 tỉ đồng. Từ năm 2026, tối đa ngân sách Nhà nước phải chi 21.545 tỉ đồng/năm. Với kết dư BHYT hiện khoảng 49–50 ngàn tỉ đồng, quỹ có thể chi trả trong 2 năm đầu, sau đó cần lộ trình tăng thu để cân đối. Theo BHXH Việt Nam, bình quân quỹ BHYT chi trả 87–89% tổng chi phí khám chữa bệnh, người tham gia chịu 11-13% còn lại.



