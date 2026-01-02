Chế Linh hỏi trẻ em miền cao: "Dễ thương quá, cho ông thổi sáo với!"

Mới đây, danh ca Chế Linh đã tiếp tục chia sẻ chặng hành trình tiếp theo của ông tại Hà Giang cũ.



Theo đó, nam danh ca U90 đã tới gần đến đỉnh cao nhất là cột cờ Lũng Cú. Trên đường đi, ông có ghé qua chợ phiên của các bản làng miền cao để ăn uống, tham quan và trò chuyện với người dân nơi đây.

Chế Linh thổi sáo ở Hà Giang

Chế Linh dù là danh ca nổi tiếng nhưng rất thân thiện và gần gũi với mọi người. Đi tới đâu ông cũng hỏi han để biết thêm nhiều thông tin về cuộc sống, phong tục tập quán của người dân ở Hà Giang.

Trong lúc đang ngồi xích đu trên đèo hóng gió, Chế Linh thấy vài đứa trẻ người vùng cao thổi sáo, liền thốt lên: "Dễ thương quá!". Ông còn lại gần những đứa trẻ và hỏi: "Cho ông thổi sáo cùng với!".

Dù lần đầu được thổi loại sáo đặc trưng của người miền cao Tây Bắc nhưng Chế Linh vẫn tỏ ra khá thành thục. Ông thổi sáo hăng say, thích thú và say mê ngắm nhìn những đứa trẻ miền cao thổi sáo. Đây là lần đầu tiên Chế Linh được tới Hà Giang và chứng kiến những khoảnh khắc như vậy.

Chế Linh thích tới mức còn hỏi đứa trẻ xem có bán cây sáo không để ông mua lại mang về Mỹ. Ông còn hỏi em nhỏ cách sử dụng một loại sáo khác và được hướng dẫn tận tình. Sau một hồi tập thử, Chế Linh đã thổi được loại sáo đó. Ông thích thú cảm ơn em nhỏ và cứ ngồi một mình thổi sáo trên đèo.

Tiếp đó, Chế Linh tới tham quan dinh thự Nhà Vương (dinh thự họ Vương), một địa danh nổi tiếng. Ông thốt lên: "Đẹp quá! Lạ quá! Lần đầu tôi thấy kiến trúc này. Dù nơi này không còn ai ở nhưng rất quý. Trong này mát quá, không có máy lạnh nhưng rất mát, toàn là xây bằng đá tự nhiên hết, rất kỳ công".

Ông đã đi thăm các địa danh từ Phú Quốc tới miền Trung, đồng bằng Bắc Bộ và giờ là miền cao Tây Bắc. Chế Linh đi liên tục mà không mệt, khiến ai cũng phải nể phục sức khỏe của ông ở tuổi U90.

Sau đó, Chế Linh tiếp tục di chuyển tới phố cổ Đồng Văn để ngắm hoa tam giác mạch và thốt lên: "Đẹp quá, hoa mọc đầy đường".

Nguyện vọng của Chế Linh trong lần về Việt Nam này là muốn được đi tới hết các địa danh lịch sử, văn hóa từ Nam ra Bắc để ghi lại vào hồi ký cho con cháu sau này.