Nữ nghệ sĩ 76 tuổi: "Tôi bị khán giả ghét cay ghét đắng"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Kiều Mai Lý. Tại chương trình tuần này, nữ nghệ sĩ 76 tuổi chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý

Bà nói: "Tôi đến với nghệ thuật từ sớm. Từ năm 12 tuổi tôi đã mê cải lương đến quên cả thời gian. Tan học là tôi tìm chỗ tập tuồng để xem, mê đến mức gia đình phải đi tìm về. Tình yêu ấy lớn dần, ăn sâu vào tiềm thức, đến nỗi tôi còn ca cả trong lúc ngủ.

Trong sự nghiệp, tôi đã hóa thân vào rất nhiều dạng vai khác nhau. Một trong những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm nhất với tôi là vai bà Hai Luân, nhân vật phản diện đầy mưu mô trong phim Nửa đời hương phấn. Vì vai này mà tôi bị khán giả ghét cay đắng bởi sự độc ác tận cùng. Đó là một thành công của tôi vì diễn nhập tâm, đẩy cảm xúc lên cao được.

Điều quan trọng nhất là phải nghiên cứu kỹ tâm lí nhân vật để diễn sao cho khán giả chấp nhận, dù tính cách nhân vật có thể rất khác với con người thật của mình. Với tôi, mỗi loại hình nghệ thuật từ cải lương, kịch nói đến phim truyền hình, điện ảnh đều đòi hỏi cách thể hiện riêng biệt, không thể áp dụng máy móc.

Xuất phát điểm của tôi chuyên trị vai tâm lý xã hội, đào thương nhưng đến với hài kịch như một cái duyên. Những vai diễn vui nhộn ban đầu tại đoàn đã mở ra cho tôi một hướng đi mới. Dù giai đoạn đầu diễn hài rất khó khăn nhưng bằng sự quan sát, học hỏi và luyện tập không ngừng, tôi dần thích nghi và gắn bó với diễn hài cho đến hôm nay.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là khi khán giả nhớ đến nhân vật thể hiện hơn là tên tuổi của chính tôi. Với tôi, đó chính là thành công lớn nhất của người làm nghề, khi vai diễn sống trọn vẹn trong lòng công chúng.

Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm theo nghiệp diễn, tôi tự hào vì đã dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật và nhận lại tình yêu thương bền bỉ từ khán giả. Tôi sẽ không bao giờ dừng lại, bởi ước mơ được đứng trên sân khấu đã theo tôi từ thuở nhỏ. Còn sức là còn theo nghề".

Nghệ sĩ Kiều Mai Lý cũng bày tỏ sự trăn trở cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay. Theo bà, các bạn trẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn hơn do sân khấu ngày càng thu hẹp. Bà mong ước sẽ có thêm nhiều không gian nghệ thuật để các thế hệ sau tiếp tục được tỏa sáng và nuôi dưỡng đam mê.