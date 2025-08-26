Chế Linh đi dạo ở Hà Nội: Ông cụ vừa ngước lên thấy tôi thì giật mình thốt lên "không lấy tiền đâu"

Vừa qua, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã ôn lại kỷ niệm của ông tại Hà Nội.

Chế Linh uống trà đá vỉa hè Hà Nội

Ông nói: "Năm 2007 là lần đầu tiên tôi trở về Việt Nam sau vài chục năm xa quê hương kể từ lần ra nước ngoài định cư năm 1980, cảm giác vô cùng bồi hồi. Lần đó tôi về cùng đoàn UNESCO để tham dự một lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm. Tôi bay từ Canada về Việt Nam và có quá cảnh ở một quốc gia khác.

Năm 2008, tôi lại về nước lần nữa để thăm các làng mạc của người Chăm, thăm bà con, làng xóm, những người thân thương của tôi. Ôi, thắm thiết vô cùng, tràn đầy tình yêu thương.

Tới năm 2010, tôi nhận được nhiều lời mời về nước biểu diễn và tới 2011 thì tôi đã chính thức được hát trên quê hương Việt Nam với một live show tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Mỹ Đình.

Đây là một nơi vô cùng trang trọng, lớn lao và tầm cỡ,nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của nhà nước.

Những năm tháng đó, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi được bà con, khán giả hưởng ứng nhiệt liệt, tới xem đông đảo. Tôi không thể ngăn nổi sự xúc động của bà con và của chính mình.

Trước khi diễn ra đêm diễn, tôi có bay ra Hà Nội trước một tuần để đi tham quan các địa danh như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây… Có rất nhiều cảm xúc trong tôi không thể ngăn được.

Lần đó, tôi và vợ tôi đang đi dạo trên đường phố Hà Nội, có một cô bé cầm một rổ kẹo cứ thế đi theo tôi và bảo tôi: "Chú ơi, mời chú ăn kẹo". Vợ tôi bỏ tiền mua một phong kẹo để giúp đỡ cô bé.

Tôi vừa rút tiền ra định đưa thì cô bé đó nói: "Dạ thôi, cháu không lấy tiền đâu ạ, chú là Chế Linh". Tôi vô cùng cảm động. Vợ tôi lại khăng khăng đưa tiền cho cô bé.

Đó là ngày đầu tiên cho tôi một cảm xúc dào dạt về quê hương. Tôi đi dạo tiếp bên bở Hồ Hoàn Kiếm thì thấy một ông bán bắp nướng ở lề đường. Tôi cũng xếp hàng để đợi mua bắp.

Tới phiên tôi, ông cụ đưa cho tôi một bắp ngô. Tôi hỏi bao tiền thì ông cụ nói 10 ngàn đồng. Tôi rút 20 ngàn ra đưa cho ông. Nhưng ông cụ vừa ngước lên thấy tôi thì giật mình thốt lên "không lấy tiền đâu".

Tôi hỏi vì sao thì ông cụ bảo vì tôi là Chế Linh. Tôi cảm động lắm. Tôi nhìn rổ tiền của ông cụ cũng chỉ có vài chục nghìn nhưng ông vẫn không lấy tiền của tôi. Nhưng tôi vẫn bỏ 20 ngàn vào rổ tiền của ông cụ".