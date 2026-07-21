Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều sinh viên đu ban công, trèo sang nhà bên cạnh thoát thân

Hỏa hoạn bùng phát từ tầng trệt căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Quang Trung (phường Gò Vấp, TP.HCM), khói đen nhanh chóng bao trùm lối thoát khiến nhiều sinh viên mắc kẹt. Trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa, một số người phải đu ban công, trèo sang nhà liền kề để thoát nạn.

Ngày 21/7, Công an phường Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ cháy nhà 4 tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện khói đen cùng mùi khét bốc lên từ tầng trệt căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM. Thời điểm này, khu vực đang mất điện. Người dân xung quanh lập tức hô hoán, mang bình chữa cháy xách tay đến dập lửa nhưng bất thành.

Ảnh: Công an TP.HCM

Do tầng trệt chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ lối thoát ở tầng trệt, khiến nhiều người ở các tầng trên bị mắc kẹt.

Một số nhân chứng cho biết, trong nhà có nhiều sinh viên sinh sống. Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người chạy ra ban công kêu cứu. Một số sinh viên đã đu ban công, trèo qua ban công của các căn nhà liền kề để thoát xuống nơi an toàn trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng triển khai nhiều mũi chữa cháy, vừa phun nước khống chế ngọn lửa từ mặt tiền, vừa tiếp cận các tầng trên để kiểm tra, tìm kiếm người mắc kẹt.

Một lúc sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà.