HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM, nhiều sinh viên đu ban công, trèo sang nhà bên cạnh thoát thân

Minh Tuệ
|

Hỏa hoạn bùng phát từ tầng trệt căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Quang Trung (phường Gò Vấp, TP.HCM), khói đen nhanh chóng bao trùm lối thoát khiến nhiều sinh viên mắc kẹt. Trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa, một số người phải đu ban công, trèo sang nhà liền kề để thoát nạn.

Ngày 21/7, Công an phường Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ cháy nhà 4 tầng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện khói đen cùng mùi khét bốc lên từ tầng trệt căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM. Thời điểm này, khu vực đang mất điện. Người dân xung quanh lập tức hô hoán, mang bình chữa cháy xách tay đến dập lửa nhưng bất thành.

Ảnh: Công an TP.HCM

Do tầng trệt chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ lối thoát ở tầng trệt, khiến nhiều người ở các tầng trên bị mắc kẹt.

Một số nhân chứng cho biết, trong nhà có nhiều sinh viên sinh sống. Khi phát hiện hỏa hoạn, nhiều người chạy ra ban công kêu cứu. Một số sinh viên đã đu ban công, trèo qua ban công của các căn nhà liền kề để thoát xuống nơi an toàn trước khi lực lượng cứu hỏa có mặt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát nhanh chóng triển khai nhiều mũi chữa cháy, vừa phun nước khống chế ngọn lửa từ mặt tiền, vừa tiếp cận các tầng trên để kiểm tra, tìm kiếm người mắc kẹt. 

Một lúc sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các nhà dân liền kề. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn nhà. 

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại