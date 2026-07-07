HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ tại công ty hóa chất ở Phú Thọ

Minh Tuệ
|

Ngọn lửa cùng khói bốc lên ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ như pháo, cháy đỏ một góc trời tại công ty sản xuất hóa chất ở xã Phù Ninh, Phú Thọ.

Thông tin từ UBND xã Phù Ninh (Phú Thọ), vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty cổ phần Đông Á vào khoảng 21h ngày 6/7.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với công an, quân đội, dân quân, chính quyền địa phương và công nhân công ty triển khai chữa cháy.

Đến khoảng 23h, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, thiệt hại về vật chất đang được cơ quan chức năng địa phương thống kê.

Cháy công ty Đông Á ở Phú Thọ gây tiếng nổ lớn , khói bốc lên ngùn ngụt - Ảnh 1.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà xưởng của Công ty cổ phần Đông Á.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa cùng khói bốc lên ngùn ngụt kèm theo những tiếng nổ lớn, cháy đỏ một góc trời. Lực lượng chức năng đã giải tán những người hiếu kỳ tập trung quanh khu vực để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Trước lo ngại về việc cháy hóa chất gây ảnh hưởng đến môi trường, UBND xã Phù Ninh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ.

Công ty cổ phần Đông Á sản xuất hóa chất cơ bản, cung cấp xút (NaOH), clo, axit HCl, Javen và PAC phục vụ xử lý nước, luyện kim, sản xuất giấy, điện tử cùng nhiều ngành công nghiệp khác.

Nhà máy của công ty này tại xã Phù Ninh rộng hơn 3ha, vận hành dây chuyền sản xuất xút - clo với công suất khoảng 20.000 tấn xút quy đặc mỗi năm.

Từ vụ điểm thi bất thường: Cần một hệ thống khảo thí không còn 'kẽ hở'
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

hỏa hoạn hóa chất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

Giây phút cảnh sát ập vào khám xét hàng loạt địa điểm, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ và 47 người tra tay vào còng

01:38
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại