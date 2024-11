Chạy bộ là bài tập thể dục vừa đơn giản, lại mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là lợi ích của việc chạy bộ 10 phút mỗi sáng:

Tim khỏe hơn

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang tin Runner's World cho biết, theo tiến sĩ Todd Buckingham, giáo sư khoa học thể dục tại Đại học Grand Valley State (Mỹ), chạy bộ 10 phút mỗi ngày giúp tim khỏe mạnh. Điều này giúp kiểm soát huyết áp và cải thiện chức năng của tim. Các cơ bơm máu nhanh hơn, giúp tim khỏe mạnh. Do đó, hãy tập chạy bộ vài phút mỗi ngày.

Tiến sĩ Buckingham nói, với người mới chạy, những lần chạy đầu tiên có thể rất khó khăn. Bạn thở khó nhọc, tim đập thình thịch và hầu như không nhấc nổi chân. Nhưng sau vài tuần tập luyện, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn. Nếu đeo máy theo dõi sức khỏe, bạn có thể nhận thấy nhịp tim giảm xuống khi chạy so với lúc mới bắt đầu. Càng tập luyện nhiều, tim sẽ càng khỏe hơn.

Cảm thấy hạnh phúc hơn

Khi chạy, hoóc-môn hạnh phúc endorphin tăng lên giúp cơ thể cảm thấy hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần 10 phút chạy bộ có thể tăng cường hạnh phúc.

Chạy bộ 10 phút mỗi sáng có tác dụng gì là băn khoăn của nhiều người

Đốt cháy calo và giảm cân

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This Not That cho biết, chạy bộ không chỉ là một bài tập tốt cho tim mạch, mà còn là cách tuyệt vời để giảm cân. Tùy thuộc vào tốc độ chạy bộ và cân nặng của mỗi người, bạn có thể đốt cháy khoảng 150 calo khi chạy bộ chỉ trong 10 phút.

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Chạy bộ 10 phút mỗi ngày tác dụng xả stress và mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu chứng minh rằng chạy bộ có thể làm tăng lưu lượng máu đến não, giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực.

Cơ, xương chắc khỏe hơn

Chạy bộ còn tăng cường sức mạnh cho cơ và khớp. Chạy bộ thường xuyên giúp tăng cường sức mạnh cho các cơ ở chân và phần thân. Chạy bộ làm tăng sản xuất hoóc môn tăng trưởng giúp chữa lành và phục hồi mô cơ. Chạy bộ giúp xương chắc khỏe hơn.

Tóm lại, chạy bộ 10 phút mỗi sáng rất tốt cho sức khoẻ. Ngoài ra, một trong những lợi thế đáng kể của chạy bộ tại chỗ là sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Bất kỳ ai cũng có thể thực hiện bài tập này, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, mà không cần thiết bị đặc biệt. Điều này làm cho chạy bộ tại chỗ trở thành một lựa chọn tập luyện dễ tiếp cận, cho những người có lịch trình bận rộn hoặc nguồn lực hạn chế.