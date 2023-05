Bé 3 tuổi tử vong sau 1 tháng bị chó nhà cắn

Theo thông tin từ người nhà, cách đây 1 tháng, cháu bé bị chó của gia đình nuôi cắn. Khoảng 3-4 ngày sau, con chó này bị chết. Sau khi bị chó cắn, cháu bé được gia đình chăm sóc, điều trị vết thương nhưng không đưa cháu đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 20/5, cháu bé bị sốt cao nên gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa. Tại bệnh viện, cháu không hạ sốt mà tiếp tục lên cơn co giật, nói nhảm và có biểu hiện cào cấu, cắn người chăm sóc, mê sảng… nên được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để chữa trị. Đến tối cùng ngày, cháu bé tử vong. Bác sĩ chẩn đoán, cháu bé tử vong do bệnh dại.

Vụ việc cho thấy khi trẻ bị chó cắn cần đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra và dự phòng để tránh xảy ra hậu quả thương tâm.