Bất ngờ phát hiện ung thư sau 1 tháng đau bụng: Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên nhân dễ dẫn tới ung thư

Bệnh nhân cho biết trước khi phát hiện bệnh, anh cảm thấy đau bụng nhưng chỉ nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa. Anh chia sẻ trước đây không có thói quen đi khám sức khỏe định kỳ, nghĩ rằng mình còn trẻ nên sẽ không bị ung thư.

Một tháng gần đây, anh bị đau bụng vùng hạ vị thường xuyên, ợ chua, ợ hơi, rối loạn phân, lúc lỏng, lúc táo, phân nhầy máu, người mệt mỏi, ăn kém nên mới đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) để khám.

Tuy nhiên, kết quả nội soi đại đại tràng khiến anh bất ngờ và suy sụp khi có khối u đại tràng sigma. Đoạn đại tràng dài 12 cm xuất hiện một u dạng sùi dài 1,2 cm. Tế bào u xâm lấn lớp dưới niêm mạc.

Bệnh nhân được chỉ định sinh thiết u làm chẩn đoán và kết quả giải phẫu bệnh là tổn thương ác tính. Các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư đại tràng sigma và cần nhanh chóng nhập viện phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được chăm sóc tại khoa Ung bướu của bệnh viện.

Đại tràng sigma là một phần của ruột già, nằm ở vị trí rất gần với hậu môn và đại tràng. Bộ phận này rất dễ bị tổn thương do những bệnh lý như polyp, viêm, thậm chí là ung thư.

Ung thư đại tràng sigma xảy ra khi niêm mạc của sigma bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu tăng sinh của những tế bào đột biến. Rất nhanh chóng các tế bào này sẽ dần hình thành nên khối u ác tính và xâm lấn tới các mô lân cận.

Ung thư đại tràng sigma là một bệnh lý ác tính khá phổ biến và chiếm tỷ lệ tử vong hàng đầu trong số các ca ung thư. Tuy nhiên nếu được phát hiện sớm và áp dụng điều trị kịp thời thì bệnh nhân có cơ hội sống khá cao. Vì thế mỗi người nên thường xuyên tiến hành tầm soát ung thư để gia tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống cho bản thân mình.

Theo các bác sĩ, ung thư đại đại tràng đa phần ban đầu chỉ là các tổn thương tiền ung thư. Nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể chữa khỏi.

Ung thư đại tràng sigma (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân của bệnh ung thư đại tràng

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Thái - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, ung thư đường tiêu hóa nói chung hay ung thư đại tràng nói riêng, đang có xu hướng trẻ hóa. Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nhưng có một số yếu tố làm tăng cao nguy cơ mắc loại ung thư này.

- Polyp đại tràng: Một báo cáo cho thấy có khoảng 50% số trường hợp mắc ung thư đại tràng sigma là do khối u phát triển trên nền những polyp tồn tại rất lâu trước đó trong đại tràng. Càng có nhiều polyp thì khả năng tiến triển thành ung thư đại tràng sigma sẽ càng cao.

- Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh: Những người thường xuyên ăn nhiều thức ăn chứa mỡ và đạm động vật, thực đơn hàng ngày nghèo nàn chất xơ sẽ khiến cho vi khuẩn yếm khí ở đại tràng bị thay đổi, đồng thời cholesterol và acid mật dần dần biến đổi thành những chất có khả năng gây ung thư đại tràng.

- Mắc sẵn các bệnh đại tràng mạn tính: Một số bệnh lý nền liên quan tới đại tràng như viêm loét do amip, viêm loét đại tràng mạn tính... cũng tạo cơ hội cho các tế bào ung thư hình thành và sinh sôi. Hai vị trí ưa thích của những tổn thương viêm loét đại tràng đó là manh tràng và đại tràng sigma. Nguyên nhân là do ruột thường gấp khúc ở 2 vị trí này khiến vấn đề về tiêu hoá gặp khó khăn và phân bị tắc nghẽn ở đây lâu ngày gây nên viêm loét niêm mạc đại tràng mạn tính. Các chất ung thư do lâu không được tống khứ ra ngoài sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với niêm mạc đại tràng hơn, dần dần dẫn tới ung thư.

- Một số trường hợp ung thư đại đại tràng có tính chất gia đình. Chính vì thế các bác sĩ khuyến cáo thân nhân của người bệnh nên khám tầm soát sớm, phát hiện các tổn thương tiền ung thư để xử lý kịp thời.