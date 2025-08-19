Chặt huyết mạch, Nga tung "ngàn vết cắt" khi ông Putin vừa đồng ý gặp ông Zelensky: Kiev trở tay không kịp

Nga chặt đứt "huyết mạch" Ukraine – Đòn đánh trước giờ G

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 19/8 dẫn lời một chỉ huy chiến trường cho biết, quân đội Nga hiện đã kiểm soát toàn bộ các tuyến tiếp vận của lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) tại thành phố Konstantinovka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR). Nói cách khác, toàn bộ tuyến "huyết mạch" hậu cần của quân đội Ukraine tại đây đã bị cắt đứt.

Theo chỉ huy tiểu đoàn mang biệt danh Spartak, các đơn vị lính dù Nga thuộc Sư đoàn đổ bộ đường không số 98 đang triển khai hiệu quả loạt vũ khí không người lái hiện đại tại khu vực mặt trận này, bao gồm FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất), UAV tấn công dạng cánh cố định và drone điều khiển qua cáp quang.

"Mục tiêu của đối phương đang bị phát hiện từ xa và tiêu diệt chính xác. Điều này khiến lực lượng Ukraine không thể vận chuyển đạn dược, lương thực và nhiên liệu ra tiền tuyến" - ông Spartak nói.

Quân đội Nga vừa chặt đứt "huyết mạch" hậu cần của Ukraine giữa tin ông Putin đồng ý gặp trực tiếp ông Zelensky. Ảnh: IT

Cũng theo ông, việc giành quyền kiểm soát các tuyến hậu cần giúp quân đội Nga phá vỡ kế hoạch tiếp viện và tăng cường lực lượng của Ukraine ngay từ tuyến sau. Nhờ đó, các đơn vị Ukraine buộc phải bước vào giao tranh trong tình trạng suy yếu nghiêm trọng cả về lực lượng lẫn trang bị.

Thông tin từ chiến trường cho thấy, quân đội Ukraine đang hứng chịu tổn thất lớn trong các nỗ lực tiếp cận và củng cố phòng tuyến tại Konstantinovka – một địa bàn chiến lược tại DNR.

Trước đó, chuyên gia quân sự Yan Gagin nhận định rằng không chỉ Konstantinovka mà cả thành phố Krasnoarmeysk cũng có thể sẽ sớm bị quân Nga kiểm soát.

Đáng lưu ý, thông tin về việc Nga chặt đứt "huyết mạch" của Ukraine được đưa ra đúng vào thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ chấp thuận nguyên tắc về một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vòng hai tuần tới.

Giới chuyên gia nhận định, diễn biến tại Konstantinovka cho thấy Moscow có thể đang tận dụng đòn quân sự để gia tăng lợi thế bàn đàm phán – một chiến lược cổ điển kết hợp giữa sức ép chiến trường và đột phá ngoại giao.

"Một cuộc tấn công lớn đang được chuẩn bị"

Về phía Kiev, trong lúc Tổng thống Volodymir Zelensky tuyên bố sẵn sàng tham dự đối thoại không kèm điều kiện tiên quyết thì Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky lên tiếng cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công chiến lược quy mô lớn.

Ông thừa nhận chiến dịch phản công của Ukraine tại vùng Sumy đã hoàn toàn thất bại và "hiện đã bị đình chỉ hoàn toàn" do tổn thất nặng nề. Dù vậy, ông khẳng định Ukraine đã đạt được kết quả khả quan trong "Chiến dịch Kursk", khiến kế hoạch của Nga bị gián đoạn.

"Trong Chiến dịch Kursk, tổn thất của lực lượng Ukraine thấp hơn 5 lần so với phía Nga – đây là kết quả tốt nhất từ trước đến nay" - ông Syrsky tuyên bố.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng tư lệnh Ukraine chỉ rõ 2 hướng tấn công mà Nga đang tập trung binh lực: hướng Pokrovsk – được xem là mục tiêu ưu tiên hàng đầu, và hướng Zaporizhzhia, nơi quân Nga đang điều động lực lượng từ mặt trận Sumy sang.

Tổng Tư lệnh Ukraine cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho trận đánh lớn. Ảnh: Kyiv Independent

Ông cảnh báo Moscow đang sử dụng chiến thuật "ngàn vết cắt" – tức là chia nhỏ các đơn vị tấn công để áp lực trải đều trên toàn mặt trận.

"Tình hình hiện nay thực sự rất khó khăn. Nga đang tái bố trí lực lượng và triển khai chiến dịch chiến lược đồng loạt trên hai hướng. Điều này gây áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của chúng ta (Ukraine)" - ông nói.

Ông Syrsky cũng thẳng thắn thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Để khắc phục, Ukraine dự kiến triển khai khoảng 15.000 tổ hợp robot mặt đất, đồng thời tăng cường sử dụng vũ khí công nghệ cao và hệ thống không người lái.

Đáng chú ý, nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine cho rằng ngay cả khi đàm phán hòa bình diễn ra, Ukraine cũng không được phép chủ quan.

"Kể cả nếu chiến sự được đóng băng hoặc hòa bình được ký kết, Ukraine vẫn phải sẵn sàng cho khả năng Nga tiếp tục tấn công hoặc phát động một cuộc chiến mới. Moscow chưa từ bỏ tham vọng kiểm soát toàn bộ Ukraine" - ông cảnh báo.

Theo Kiev, 6.000 quân Triều Tiên có khả năng sẽ tham chiến tại chiến trường miền Nam trong thời gian tới. Ảnh: Kyiv Post

Kiev báo động khả năng 6.000 quân Triều Tiên tham chiến

Theo MK, chỉ trong 4 ngày qua, lực lượng Nga đã đột phá tới 25 km vào phòng tuyến Ukraine tại Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã chặn được đà tiến công nhờ điều động dự bị, song nhiều nghị sĩ và cựu chỉ huy Ukraine thẳng thắn bác bỏ, cho rằng tuyến đầu đang tan rã. Pokrovsk, Myrnohrad và Konstantynivka đang đứng trước nguy cơ bị bao vây.

Tại hướng Dobropillia, không quân Nga dùng bom dẫn đường loại khỏi vòng chiến đấu hàng chục binh sĩ Ukraine, phá hủy kho đạn và nhiều khí tài.

Tại Zaporizhzhia, lực lượng Nga giành thêm các vị trí ở Stepnohirsk, trong khi pháo binh và UAV tiếp tục phá hủy các kho hậu cần của Ukraine. Ở Kupiansk, Tập đoàn quân xe tăng số 1 được cho là đã áp sát Petropavlivka, khép chặt vòng vây.

Trên Biển Đen, NATO gia tăng hoạt động trinh sát với sự hiện diện của nhiều loại máy bay cảnh báo sớm và tác chiến điện tử. Giới phân tích cho rằng chiến sự lớn sắp nổ ra tại Kherson hoặc Odesa.

Đáng chú ý, Ukraine tuyên bố phát hiện dấu hiệu Triều Tiên điều động 6.000 binh sĩ và 100 đơn vị thiết giáp tới hỗ trợ Nga, nhiều khả năng tại chiến trường miền Nam. Dù chưa được xác nhận độc lập, thông tin này khiến mặt trận Odessa càng trở nên nóng bỏng.