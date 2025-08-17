Bạo loạn Serbia: Hàng ngàn người xô xát cảnh sát, đốt cháy tòa chính quyền – Nga phản ứng khẩn

Bạo loạn lan rộng ở Serbia

Rạng sáng 17/8, Serbia rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hàng ngàn người xuống đường tại nhiều thành phố lớn. Theo Gazeta (Nga), các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn với nhiều vụ tấn công cảnh sát, phóng hỏa công sở và phá hoại cơ sở hạ tầng.

Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dačić cho biết, căng thẳng nghiêm trọng nhất diễn ra ở thành phố Valjevo, nơi khoảng 4.000 người tụ tập biểu tình. Tại đây, người biểu tình đã phóng hỏa tòa thị chính Valjevo cùng văn phòng địa phương của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền. "May mắn là bên trong không có ai," ông Dačić nói.

Ngoài việc đốt phá công sở, người biểu tình còn ném pháo sáng vào trụ sở hành chính, gây hư hại các tòa án và viện kiểm sát.

Theo báo Novosti và Srbija Danas, không chỉ SNS mà nhiều văn phòng đảng phái khác cũng bị tấn công. Trong các cuộc đụng độ ở Valjevo, một cảnh sát bị thương, 18 người bị bắt giữ. Trước đó, ngày 16/8, cảnh sát đã bắt 38 người trong các cuộc biểu tình khác.

Cảnh sát trấn áp biểu tình ở Serbia. Ảnh: RBC

Tại Belgrade, khoảng 1.300 người đã dùng chai xăng tấn công lực lượng an ninh, trong khi ở Novi Sad có khoảng 500 người xuống đường.

"Cảnh sát đã can thiệp và khôi phục trật tự tại Novi Sad, Belgrade và Valjevo" - Bộ trưởng Dačić khẳng định.

Tổng thống Aleksandar Vučić tuyên bố những người có hành vi bạo lực, gây hư hại cơ sở hạ tầng sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Ông cũng cáo buộc phần lớn các vụ bạo loạn xuất phát từ "tác động bên ngoài".

Các cuộc biểu tình vốn bắt nguồn từ tháng 11/2024 sau vụ sập mái che bê tông tại ga tàu Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng. Người dân cho rằng tham nhũng là nguyên nhân, từ đó phong trào phản đối lan rộng, chuyển thành yêu sách chính trị: buộc chính phủ từ chức và tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn.

Từ cuối tháng 6, căng thẳng leo thang khi hết hạn tối hậu thư của phe đối lập, yêu cầu Tổng thống Vučić từ chức và ấn định ngày bầu cử sớm. Biểu tình kéo dài nhiều tháng qua đã làm lộ rõ khủng hoảng chính trị trong nước, tạo sức ép nặng nề đối với chính quyền đương nhiệm.

Cảnh sát trấn áp bạo loạn ở Serbia. Ảnh: Aljazeera

Nga phản ứng khẩn

Phản ứng trước tình hình bất ổn tại Serbia, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẩn, cho rằng các cuộc biểu tình đang chuyển từ ôn hòa sang bạo lực. Moscow cảnh báo những hành vi gây hấn công khai dưới chiêu bài "tìm kiếm công lý và dân chủ" đang trực tiếp đe dọa trật tự xã hội, an ninh và tính mạng người dân Serbia.

Bộ Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh chính quyền Serbia đã bày tỏ sẵn sàng tổ chức bầu cử trước thời hạn như một lối thoát chính trị.

Nga khẳng định tin tưởng Tổng thống Vučić và chính phủ có thể nhanh chóng khôi phục luật pháp và trật tự. Moscow từ lâu coi ông Vučić là đồng minh chiến lược, thể hiện qua chuyến thăm Nga hồi tháng 5/2025 khi ông dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Trước đó, vào tháng 6, Nga từng cảnh báo Serbia về nguy cơ các cuộc biểu tình bị biến thành "cách mạng màu".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Serbia đang chịu "áp lực chưa từng có" và không thể loại trừ khả năng những "phương thức quen thuộc" đang được sử dụng để kích động bất ổn. Dù vậy, Moscow vẫn bày tỏ niềm tin rằng ban lãnh đạo Serbia sẽ bảo vệ được ổn định chính trị trong nước.

Những diễn biến mới cho thấy căng thẳng ở Serbia chưa hạ nhiệt. Trong khi phe đối lập kêu gọi bầu cử sớm, chính quyền tiếp tục cam kết duy trì trật tự bằng biện pháp pháp lý. Sự quan ngại và phản ứng khẩn từ Nga – đồng minh then chốt – khiến cuộc khủng hoảng tại quốc gia Balkan này trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.

(Theo Gazeta, RBC, Reuters)