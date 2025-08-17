Kiev báo tin dữ ngay sau thượng đỉnh Trump-Putin, siêu vũ khí tham chiến

Nổ lớn tại Sumy và Kherson ngay sau thượng đỉnh Trump-Putin

Tờ MK (Nga) dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông Ukraine cho biết, không bao lâu sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ tại Alaska, hai tỉnh Kerson và Sumy tại Ukraine đã ghi nhận nhiều tiếng nổ do các cuộc tấn công của Nga.

Còi báo động phòng không đã được kích hoạt khắp thành phố Sumy sau khi vụ nổ đầu tiên xả ra, tiếp đó tới lượt Kherson. Cảnh báo sau đó tiếp tục được duy trì tại các tỉnh Chernihiv và Sumy.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu dân cư Kolodezi thuộc tỉnh Donetsk (DPR) và Voronoe thuộc tỉnh Dnepropetrovsk.

Theo thông tin công bố, Kolodezi hiện nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm quân “Phía Tây”, trong khi Voronoe do các đơn vị của cụm tác chiến “Phía Đông” kiểm soát.

Các vụ nổ được ghi nhận tại Sumy và Kherson sau thượng đỉnh Trump-Putin. Ảnh: TST

Siêu vũ khí tham chiến

Cùng với các đợt tấn công mới, Ukraine cho biết, quân đội Nga đã bắt đầu triển khai một loại tổ hợp robot mặt đất mới với mô-đun chiến đấu sử dụng đạn phản lực cá nhân RPO “Shmel”. Hệ thống này được truyền thông gọi là “mini-Solntsepyok” – một loại vũ khí có thể “đốt cháy mọi thứ”.

Bệ phóng được gắn trên nền tảng robot tự hành, gồm các khung kim loại chứa nhiều ống phóng. Người điều khiển có thể lựa chọn khai hỏa toàn bộ cùng lúc hoặc kích hoạt theo trình tự định sẵn.

Một phần hình ảnh vũ khí mới của Nga. Ảnh: Topcor

Ưu điểm của tổ hợp robot mới nằm ở khả năng cơ động và mức độ an toàn cho binh sĩ. Việc khai hỏa được thực hiện hoàn toàn từ xa, giúp hạn chế rủi ro cho lực lượng mặt đất khi cần áp chế mục tiêu ở khoảng cách gần hoặc trong điều kiện địa hình phức tạp.

Với khả năng triển khai nhiều ống phóng một lần, robot này có thể tạo ra mật độ hỏa lực áp đảo trong thời gian ngắn, phá vỡ các điểm phòng thủ nhỏ lẻ của đối phương, đồng thời tạo điều kiện cho bộ binh Nga thọc sâu.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài, sự xuất hiện của robot gắn RPO “Shmel” phản ánh rõ xu hướng Nga muốn phân tán hỏa lực, tiết kiệm sinh lực, và sử dụng công nghệ để duy trì ưu thế áp chế ở cự ly gần.

Đây có thể sẽ là nhân tố làm thay đổi cục diện ở những khu vực chiến đấu căng thẳng, đặc biệt là tại các mặt trận đô thị như Donetsk hay Kharkiv, nơi mà mỗi mét đất đều phải trả giá bằng thương vong lớn.

(Theo MK, Topwar)