Ông Putin làm động tác lạ giữa cuộc gặp với ông Trump, hàng trăm phóng viên "căng não"

Phóng viên Lee Won-yul của tờ Herald Economy (Hàn Quốc) đưa tin, trong quá trình diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm nay (16/8, theo giờ Việt Nam) tại bang Alaska (Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phải đối mặt với "cơn mưa câu hỏi" đến từ các phóng viên phương Tây.

Trong quá trình tiếp nhận các câu hỏi này, nhà lãnh đạo Nga đã thể hiện một số "ngôn ngữ cơ thể" khiến loạt phóng viên và cả chuyên gia phương Tây đều bối rối. Một số ý kiến cho rằng ông Putin "lạ lẫm" với môi trường mới. Trong khi đó, đa phần giới phân tích nhận định những biểu hiện này là "có chủ ý".

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ được đánh giá là một sự kiện lịch sử trọng đại, diễn ra tại căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson ở phía bắc Anchorage (bang Alaska). Sự kiện đã thu hút sự chú ý của rất đông báo chí toàn cầu. Theo thông tin từ tờ Guardian (Anh), có khoảng 700 phóng viên tham gia đưa tin tại sự kiện này.

Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã diễn ra tại bang Alaska. Ảnh: CBS News

Mở đầu cuộc gặp, ông Putin và ông Trump đã cùng bước lên bục chụp ảnh có dòng chữ "Alaska 2025".

Trong lúc hai nhà lãnh đạo đứng chờ chụp hình, các phóng viên đã "tranh thủ" hô vang 3–4 câu hỏi. Ông Trump gần như không phản ứng. Trong khi đó, khi tới một câu hề vấn đề Ukraine, ông Putin bất ngờ đưa ngón trỏ lên tai rồi nhún vai, như muốn ám chỉ ông không nghe rõ, hoặc không hiểu câu hỏi bằng tiếng Anh.

Khi cả hai nhà lãnh đạo vào phòng họp, một phóng viên lớn tiếng hỏi: "Ngài Putin, ngài có đồng ý ngừng bắn không?" Lúc này, ông Putin liếc nhìn sang phía trợ lý, nhíu mày và lắc đầu. Song, không rõ đây có phải là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi hay không.

Một phóng viên khác tiếp tục hỏi về vấn đề Ukraine. Theo Lee Won-yul, lúc này, ông Putin dùng ngón cái và ngón trỏ vẽ hình tròn, sau đó đưa cả hai tay lên gần miệng như chuẩn bị phát biểu, nhưng rồi vẫn không nói gì rõ ràng.

Trang tin tức Voenndelo (Nga) cho biết, loạt "ngôn ngữ cơ thể" của ông Putin đã khiến hàng trăm phóng viên quốc tế tại hiện trường và các chuyên gia quan sát phải cố gắng lý giải ý nghĩa ẩn sau.

Các bài đăng phân tích ngôn ngữ cơ thể của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra sau chuyến thăm. Ảnh: NY Post

Theo Đài CNN (Mỹ), ông Putin nổi tiếng với việc truyền đạt suy nghĩ qua ngôn ngữ cơ thể. Trước đây, một số tổng thống Mỹ từng nhận xét ông hay ngồi khom trên ghế để thể hiện sự thờ ơ. Nhưng lần này, ông lại xuất hiện với dáng ngồi khá thẳng lưng, khác thường.

Cũng theo đài này, hành động thể hiện như "không hiểu tiếng Anh" của nhà lãnh đọa Nga cũng có thể là một nước cờ có tính toán. CNN dẫn lời ông lại lời của ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin từng cho biết, "Tổng thống Putin hiểu rất rõ và thậm chí đôi khi còn chỉnh sửa lời phiên dịch của mình".

Kênh truyền hình Sky News (Anh) dẫn lời chuyên gia - Tiến sĩ Peter Collett, cho rằng, ngay từ khi hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau, tín hiệu ngôn ngữ cơ thể đã được phát ra mạnh mẽ.

Ông Trump đã sử dụng động tác “hand pats” để khẳng định vị thế, còn ông Putin lại ngồi trong tư thế mở rộng chân (“manspreading”), thể hiện sự kiểm soát và tự tin hơn.

Tờ New York Post (Mỹ) trích ý kiến chuyên gia Beth Dawson nhận định, khi đối mặt với báo chí, ông Putin nhiều lần đưa tay vào áo như một dấu hiệu “khép mình”, còn hành động chỉ tay lên tai trước câu hỏi về Ukraine không giống phản ứng của người thực sự không nghe rõ, mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông không muốn trả lời.

Về kết quả hội nghị, tạp chí TIME (Mỹ) bình luận rằng dù không đạt được thỏa thuận cụ thể nào, ông Putin vẫn được xem là “người chiến thắng trên bàn cờ ngoại giao” nhờ củng cố hình ảnh và vị thế, trong khi ông Trump rời Alaska mà không có kết quả rõ ràng.

Giới quan sát cho rằng chỉ riêng việc ông Putin ngồi lại với ông Trump tại Alaska đã đủ để ông "ghi điểm" trước dư luận quốc tế.

(Theo Herald Economy, Sky News, NY Post)