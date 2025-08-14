Nước NATO giáng đòn “chưa từng có trong lịch sử”, Moscow tuyên bố đáp trả: F-35 xuất kích, khí tài Nga di chuyển

Estonia giáng đòn “chưa từng có trong lịch sử” vào Nga

Bộ Ngoại giao Estonia ngày 13/8 ra tuyên bố cho biết, nước này đã yêu cầu Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga rời khỏi Estonia, đồng thời xác định ông là persona non grata (nhân vật không được hoan nghênh). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một Tham tán thứ nhất của Nga bị công khai trục xuất khỏi Estonia.

Ngoại trưởng Estonia Magnus Tsahkna cáo buộc nhà ngoại giao này tham gia các hoạt động “làm suy yếu trật tự hiến pháp và hệ thống pháp luật” của Estonia, “kích động chia rẽ xã hội” và liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt, dẫn tới việc một công dân Estonia bị kết án.

Đáng lưu ý, không lâu sau tuyên bố trục xuất Tham tán thứ nhất của Nga, Đài truyền hình Quốc gia Estonia (ERR) cho biết, nước này đã lắp đặt các rào chắn và chốt kiểm soát tại 3 điểm biên giới với Nga, bao gồm cửa khẩu Narva ở phía bắc và Koidula, Luhamaa ở phía nam.

Các rào chăn mới này cho phép đóng chốt kiểm soát chỉ trong vòng 3 giây.

Căng thẳng giữa Estonia và Nga đang tăng vọt. Ảnh: IT

“Chúng ta không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ di cư ở biên giới. Trong những trường hợp như vậy, hạ tầng vật lý giúp phản ứng nhanh trước các nỗ lực vượt biên trái phép” - ông Peter Maran, người đứng đầu Điểm kiểm soát biên giới Đông Nam tuyên bố trước báo giới.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo Nga có thể tấn công Estonia trong vòng 5–7 năm tới nếu các quốc gia thành viên liên minh không tăng cường đầu tư quốc phòng.

Trong thời gian qua, nước này liên tục có các động thái chống Nga. Gần đây nhất, vào tháng 7, tòa án ở Narva đã tuyên án 6 năm rưỡi tù giam đối với công dân Nga Pavel Kapustin vì tội gián điệp chống Estonia.

Cơ quan điều tra cho biết Kapustin đã liên lạc với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), thu thập và chuyển giao thông tin, phương tiện phục vụ hoạt động chống lại an ninh quốc gia Estonia.

Trong số thông tin Kapustin chuyển giao có dữ liệu về việc tháo dỡ xe tăng–tượng đài tại Narva, cũng như tình hình dư luận địa phương liên quan đến cuộc binh biến của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner do ông Yevgeny Prigozhin lãnh đạo vào tháng 6/2023.

Moscow tuyên bố sẽ đáp trả

Trước động thái bất ngờ của Estonia, Moscow khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng. Ông Alexey Fadeev, Phó giám đốc Cục Thông tin và Báo chí Bộ Ngoại giao Nga, cho biết các phương án đang được xem xét và sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

“Về các bước đáp trả, chúng tôi cần thời gian nghiên cứu trước khi thông báo. Chúng tôi sẽ đưa ra bình luận kịp thời về những biện pháp sẽ áp dụng đối với các nhà ngoại giao Estonia” - ông Fadeev nói.

Trả lời tờ Vzglyad (Nga), ông Dmitry Zhuravlev - Tổng giám đốc Viện Các vấn đề khu vực cho rằng, việc trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga là một “hành động tuyệt vọng” của Estonia.

Theo ông, động thái của Tallinn vừa mang tính “hành động gây hấn gián tiếp”, vừa là mong muốn loại bỏ những người có thể là điệp viên, đồng thời thể hiện ý chí của Liên minh châu Âu (EU) “muốn chứng tỏ rằng họ sẽ không đầu hàng — bất kể Nga và Mỹ quyết định gì” trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vị chuyên gia lưu ý rằng, châu Âu “đã làm tất cả những gì có thể” để chống Nga, như áp đặt 18 gói trừng phạt nhưng không mang lại hiệu quả, và hiện đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19. Họ cũng đã bắt đầu trục xuất các nhà ngoại giao.

“Điều này trông giống một hành động tuyệt vọng: giờ thì còn làm được gì nữa đây?” - Ông Zhuravlev kết luận.

Tiêm kích F-35 trong đội tuần tra của NATO. Ảnh: Allied Air Command

Cả hai phía lộ dấu hiệu di chuyển khí tài

Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao, cả Nga và Estonia đều bắt đầu có động thái với khí tài quân sự.

Ở phía Estonia, theo tờ RG (Nga), hai tiêm kích F-35 đã xuất kích. Đây là các máy bay của Không quân Italia đang tham gia nhiệm vụ tuần tra của NATO tại Estonia.

Tờ Il Messaggero (Italia) cho biết, các máy bay này được triển khai để ứng phó trước căng thẳng Estonia-Nga bắt đầu dâng cao và ngăn máy bay Nga xâm phạm không phận.

“Lần đầu tiên, hai chiếc F-35 của Italy đã cất cánh ở Estonia liên quan đến sự xuất hiện của máy bay Nga trong khuôn khổ nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO” – Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh Không quân NATO cho hay.

Trong khi đó, tờ GPS World cho biết, Nga đã triển khai các hệ thống chế áp tín hiệu tới khu vực Kingisepp, cách biên giới Estonia khoảng 20 km.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro, động thái này nhằm tăng cường khả năng gây nhiễu GPS và liên lạc trong khu vực, đánh dấu sự leo thang căng thẳng an ninh khu vực.

Giới chuyên gia nhận định, về chiến thuật, các hệ thống mà Nga đưa tới Kingisepp vốn đã được dùng ở Ukraine để vô hiệu hóa tín hiệu điều hướng của UAV, làm nhiễu GPS hàng không và hàng hải.

Khi đặt sát Estonia – một nước NATO – nó vừa mở rộng vùng gây nhiễu, vừa tạo lợi thế kiểm soát không gian điện từ tại khu vực Baltic.

Về mặt chiến lược, động thái này đang hướng tới 3 mục tiêu: Đầu tiên là răn đe Estonia – nước vốn có quan điểm đối đầu mạnh với Nga và là cửa ngõ NATO sát Nga nhất ở vùng Baltic. Tiếp đó là gây sức ép tâm lý và thử phản ứng của NATO.

Cuối cùng, Nga muốn tạo “lá chắn” điện tử bảo vệ biên giới phía tây bắc, đặc biệt là khu vực cảng và căn cứ gần St. Petersburg.

(Theo RBC, Lenta, RG)